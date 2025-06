Brasil conquista a segunda prata no Mundial juvenil de ginástica rítmica 

A apresentação que garantiu a medalha de prata. Simone Ferraro / Divulgação/CBG

O Brasil repetiu o resultado do conjunto geral, o all around, que consiste na soma de duas séries (cinco arcos e cinco pares de maças), e conquistou a medalha de prata na prova dos cinco arcos neste domingo (22) no Campeonato Mundial juvenil de ginástica rítmica, em Sofia, na Bulgária.

No sábado, Andriely Leticia Cichovicz, Julia Anny Colere da Cruz, Amanda Manente, Alice Neves de Medeiros e Clara Beatriz Pereira Vaz já haviam sido vice-campeãs e conquistado o primeiro pódio do Brasil em Mundiais de ginástica rítmica. Neste domingo, o conjunto brasileiro conseguiu 25.350, melhorando a nota obtida na disputa do All Around, que foi 25.100.

Apesar da melhora, a performance não foi o suficiente para tirar a Bulgária do topo do pódio (26.600). As donas da casa também conquistaram o ouro no conjunto geral. A medalha de bronze ficou com a Itália e a Estônia, ambas com 25.100.

Treinado por Juliana Coradine, o conjunto brasileiro juvenil é formado por ginastas nascidas em 2010, com exceção de Amanda Manente, que tem 13 anos. De acordo com a técnica, esta geração já está treinando para a próxima edição dos Jogos Olímpicos, em Los Angeles, em 2028.