Brasil conhece adversários nos playoffs da Billie Jean King Cup

O formato da competição será todos contra todos, com cada confronto composto por duas partidas de simples e uma de duplas, todas disputadas em melhor de três sets. A seleção vencedora do grupo avança para os qualifiers de 2026 , enquanto as demais disputarão o Grupo Regional I, na mesma temporada.

— Conhecemos bem as duas equipes do nosso grupo. Já iremos iniciar o trabalho de análise e monitoramento das possíveis adversárias, com foco total no confronto de novembro — avalia Luiz Peniza, capitão do time brasileiro.