Brasil bate a Turquia e assume a segunda colocação na Liga das Nações feminina de vôlei

Laís, Julia Bergmann, Lorena , Gabi e Roberta (encoberta) comemoram vitória. Volleyball World / Divulgação

A seleção brasileira feminina de vôlei conquistou um grande resultado, neste domingo (22), no encerramento da segunda semana da Liga das Nações. Em Istambul, na Turquia, o Brasil derrotou a equipe da casa por 3 sets a 1, parciais de 25/18, 23/25, 25/23 e 25/15, em jogo que teve uma hora e 45 minutos de duração.

Esta foi a sétima vitória em oito jogos do time comandado por José Roberto Guimarães, que agora é o segundo colocado, atrás apenas da Itália, única equipe com 100% de aproveitamento. As turcas perderam a invencibilidade e caíram para a terceira posição.

O Brasil voltará a jogar no dia 9 de julho, quando ocorre a terceira e última etapa da fase classificatória. Em Chiba, a seleção enfrentará Bulgária, França, Polônia e Japão, sede do grupo.

Clima de revanche

Mais de 17 mil torcedores lotaram o Sinan Erdem Dome. Volleyball World / Divulgação

A partida era encarada pela seleção turca como uma revanche da disputa da medalha de bronze olímpica, vencida pela equipe brasileira em Paris.

Um grande público lotou o Sinan Erdem Dome. Mas nem os 17.034 torcedores intimidaram a seleção brasileira, que teve mais uma vez a ponteira Ana Cristina, como grande destaque.

A jogadora brasileira marcou 27 pontos, sendo 24 de ataque, dois de bloqueio e um de saque e liderou a vitória. A central Diana marcou 13, a ponta Júlia Bergmann fez 12 e a central Lorena, que precisou entrar em quadra logo após o primeiro ponto do jogo para substituir Júlia Kudiess, contribuiu com 11 pontos, três deles no bloqueio.

O jogo

J[ulia Bergmann (D) foi o noem do último set. Volleyball World / Divulgação

A Turquia começou pressionando, especialmente com a oposto Melissa Vargas e abriu 6 a 4. O Brasil empatou em 9 a 9 com Ana Cristina e num ace de Taianara fez 12 a 9.

Diana parou o ataque turco e abriu sete pontos (20 a 13) para o time brasileiro, que fechou em 25 a 18, em um ataque da ponta Helena, que entrou nos momentos finais do primeiro set.

No segundo set, o equilíbrio foi a tônica e o Brasil conseguiu três pontos de vantagem (14 a 11), após um ataque turco para fora. Mas o bloqueio da equipe da casa fez a diferença - cinco na parcial e as turcas empataram em 23 a 23 e conseguiram fechar em 25 a 23, em ataque de Karakurt, para delírio da torcida.

Apesar do susto, o Brasil fez um bom começo de terceiro set e Diana fez 10 a 7. As turcas passaram a errar e o marcador chegou a 13 a 9 para as brasileiras. Após um rali de 33 segundos, Vargas colocou uma bola no chão e a Turquia encostou em 21 a 20. Mas Um ataque de Lorena e um ace de Ana Cristina definiram o 25 a 23 para o time brasileiro.

No quarto set, o Brasil não deu chances para o time turco. Com Gabi, como titular, e um bloqueio eficiente, parou Vargas e abriu 4 a 0, com Diana. Um contra-ataque de Júlia Bergmann decretou o 10 a 6. A camisa 17 estava inspirada nesta parcial e num ace fez 24 a 15, para que Ana Cristina decretasse a vitória por 25 a 15 em um belo ataque na entrada da rede.