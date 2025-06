Brasil bate a Bélgica e volta a vencer na Liga das Nações feminina de vôlei

Jogando em Istambul, na Turquia, as comandadas de José Roberto Guimarães fizeram 25/22, 24/26, 25/16 e 25/15 . Ana Cristina foi a maior pontuadora da partida, com 22 pontos.

Primeiro set

Favoritas à vitória, as brasileiras passaram grande parte da parcial à frente no marcador. Uma passagem de Julia Kudiess no saque fez com que o Brasil crescesse no jogo.