Botafogo x Palmeiras: relembre confrontos históricos entre as duas equipes

Equipes decidiram vaga na Libertadores de 2024. Vitor Silva/Botafogo

Rivais nas oitavas de final do Mundial de Clubes 2025, Botafogo e Palmeiras colecionam partidas históricas, principalmente nos últimos anos. No sábado (28), às 13h (de Brasília) os clubes escreverão mais um capítulo na história do confronto, valendo vaga para as quartas de final do Mundial.

Confira abaixo seis jogos entre Botafogo e Palmeiras que estão na história:

Final de 1972

Uma das decisões mais importantes entre os clubes foi no Campeonato Brasileiro de 1972. O placar sem gols não foi empolgante, mas significou a conquista do título para o Palmeiras, por ter a melhor campanha da competição.

Vaga na Libertadores em 1973

A vingança do Botafogo foi no ano seguinte ao título perdido. As equipes estiveram no mesmo grupo da Libertadores e terminaram com 9 pontos cada. Porém, apenas um avançava e foi o clube carioca que avançou por conta do saldo de gols. O Verdão venceu um duelo por 3 a 2, enquanto o Fogão venceu o segundo confronto por 2 a 0.

Semifinal da Copa do Brasil de 1999

Um dos grandes enfrentamentos entre os clubes foi na semifinal da Copa do Brasil de 1999. As duas partidas terminaram 1 a 1 e a decisão foi para os pênaltis.

No Maracanã, o Botafogo levou a melhor por 4 a 2. Sandro errou o primeiro para os cariocas. No entanto, os paulistas perderam com Arce, na trave, e Rogério, que parou no goleiro Wagner.

Na decisão do torneio, o Botafogo foi derrotado para o Juventude.

Série B em 2003

Difícil imaginar dois clubes que estão nas oitavas de final do Mundial de Clubes em 2025 estivessem na disputa da Série B do Brasileirão 22 anos antes.

Palmeiras e Botafogo estavam buscando a elite em 2003 e os dois conseguiram. A partida mais marcante foi a última, pois ambos já estavam com acesso garantido, e o clube paulista goleou por 4 a 1.

Vágner Love, duas vezes, Pedrinho e Magrão marcaram para o Palmeiras, enquanto Almir descontou.

Decisão do Brasileirão de 2023

Vinte anos depois da Série B, os dois estavam disputando ponto a ponto o título da elite do Brasileirão. Os cariocas lideravam com seis pontos de vantagem. O confronto direto e que mudou o campeonato ocorreu na 31ª rodada.

No Nilton Santos, o Botafogo abriu 3 a 0 no primeiro tempo, com gols de Eduardo, Tchê Tchê e Júnior Santos. No entanto, o Palmeiras conquistou a vitória de virada por 4 a 3.

Endrick marcou duas vezes, em uma de suas melhores atuações no futebol brasileiro, Flaco López e Murilo completaram. O jogo ainda teve expulsão de Adryelson e um pênalti defendido por Weverton em cobrança de Tiquinho Soares.

Emoção na Libertadores 2024

O Botafogo foi campeão da Libertadores em 2024, mas esteve próximo de deixar a competição nas oitavas de final, quando enfrentou o Palmeiras.

No primeiro confronto, os cariocas venceram por 2 a 1, no Rio. Na volta, em São Paulo, o Botafogo abriu 2 a 0, mas viu o clube paulista reagir na reta final. Depois de empatar, o Palmeiras ainda teve uma bola no travessão, que levaria a disputa para os pênaltis.