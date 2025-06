Botafogo vence PSG (1-0) em duelo de campeões e lidera Grupo B na Copa de Clubes

O Botafogo, atual campeão sul-americano, fez história e surpreendeu o campeão europeu e favorito Paris Saint-Germain vencendo por 1 a 0 nesta quinta-feira (19) no encerramento da segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

O atacante Igor Jesus marcou aos 36 minutos o gol da vitória, dominando com maestria um passe do meio-campo, se livrando dos marcadores em velocidade e mandando a bola no canto do goleiro Gianluigi Donnarumma.

Com este resultado conquistado no Rose Bowl, em Pasadena, na Califórnia, o Botafogo assume a liderança da chave com seis pontos, seguido por PSG e Atlético de Madrid, ambos com três. Na lanterna da tabela está o Seattle Sounders, sem pontos.

O time francês buscará uma vaga nas oitavas de final contra os americanos na segunda-feira, em Seattle, enquanto o Glorioso enfrentará os espanhóis no mesmo dia e horário, em Pasadena. Todos têm chances de avançar.

"Bem, acho que 'matamos' o PSG com o seu próprio veneno: sendo um grande time. Jogando juntos, todos defendendo, todos atacando, e esse é o grande segredo deste PSG", disse o técnico do Botafogo, Renato Paiva.

- PSG domina no início -

Impulsionado pela goleada de 4 a 0 sobre o Atlético de Madrid na estreia, o PSG levou perigo desde o começo do jogo com o habilidoso Khvicha Kvaratskhelia, que chutou duas vezes nos primeiros dez minutos, fazendo John trabalhar.

Nesse início, o time francês preferiu insistir pelo lado do georgiano, com a ajuda de Senny Mayulu e Vitinha. Warren Zaire-Emery e Désiré Doué davam apoio.

Eles também imprimiam rapidez às linhas de ataque, partindo de trás, colocando em prática o bem sucedido manual do técnico Luis Enrique.

Enquanto isso, o Glorioso tentava elaborar jogadas e ensaiava contra-ataques, mas os parisienses se colocavam em formação defensiva rapidamente com os zagueiros Willian Pacho e Lucas Hernández.

Apesar de não propor muito, o time alvinegro conseguia dificultar o jogo do adversário após a primeira meia hora, com uma defesa sólida e sempre bem posicionada.

- Igor Jesus marca -

Mas o PSG teve problemas para aplicar seu admirado jogo ofensivo, e seria o Botafogo, quem atacaria primeiro.

Aconteceu através das chuteiras do homem do "kamehameha", o renomado poder de Goku, o herói dos animes, que avançou por entre os defensores e disparou para a rede de Donnarumma levando a torcida alvinegra ao delírio.

O gol pareceu despertar o PSG, que se lançou com tudo no campo adversário, trocando rapidamente de linha de ataque. Mas ainda assim o time francês foi para o intervalo atrás no placar.

Os parisienses voltaram do vestiário com o mesmo nível de intensidade. Um cruzamento venenoso de Vitinha foi difícil para John controlar, embora a bola tenha sido afastada pela defesa alvinegra.

Mas o Botafogo fechava espaços armando duas linhas defensivas, evitando a forma com a qual o PSG costuma desequilibrar. Nas redes sociais, os cariocas foram caricaturados construindo um muro de tijolos em frente ao gol. E isso acabou de certa forma acontecendo.

"Acho que o Botafogo foi o time que melhor se defendeu contra nós durante toda a temporada (...) Acho que eles foram muito bem", reconheceu Luis Enrique.

O venezuelano Jefferson Savarino e Artur foram fundamentais no controle da bola e na recuperação da equipe na frente de ataque. Allan foi crucial na contenção.

Luis Enrique renovou o setor de criação com as entradas de Nuno Mendes e Fabián Ruiz. Apesar do erro no gol, Pacho conteve os ataques dos comandados de Renato Paiva.

O técnico português renovou o time no segundo tempo e reforçou a lateral esquerda. Sua linha defensiva ainda resistiu a uma cobrança de falta nos acréscimos que quase permitiu que Kvaratskhelia empatasse. Mas a noite era do Glorioso, que fez uma partida para entrar para a história.

"Tenho certeza de que viemos aqui para ser campeões, independentemente de quem formos enfrentar", disse Igor Jesus.

Escalações:

PSG: Gianluigi Donnarumma - Achraf Hakimi (cap), William Pacho, Lucas Beraldo, Lucas Hernández (Nuno Mendes 55') - Senny Mayulu (Fabián Ruiz 55'), Vítor Ferreira, Warren Zaire Emery (João Pedro Goncalves Neves 56') - Désiré Doué (Kang-In Lee 79'), Gonçalo Ramos (Bradley Barcola 55'), Khvicha Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique.

Botafogo: John Victor - Vitinho, Jair Cunha, Alexander Barboza, Alex Telles (Cuiabano 68') - Gregore Silva - Artur (Álvaro Montoro 77'), Marlon Freitas (cap), Allan (Newton 87'), Jefferson Savarino (Santiago Rodriguez 68'), Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva.