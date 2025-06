Botafogo sofre mas vence Seattle Sounders (2-1) em sua estreia na Copa de Clubes

Embora parecesse fácil, o Botafogo acabou tendo dificuldades para vencer o Seattle Sounders, em sua estreia na Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos por 2 a 1, resultado que aliviou a pressão sobre o time brasileiro e complicou a vida dos donos da casa.

O jovem zagueiro Jair Cunha abriu o placar para o Glorioso com uma cabeçada aos 28 minutos no Lumen Field, em Seattle, Washington, após uma cobrança de falta.

E antes do final do primeiro tempo, Igor Jesus ampliou com outro gol de cabeça (43').