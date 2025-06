Botafogo oficializa a contratação do zagueiro Kaio Pantaleão para Mundial de Clubes

O Botafogo oficializou a contratação de mais um reforço para o seu sistema defensivo. O zagueiro Kaio Pantaleão, de 29 anos, acertou as bases salariais com a diretoria e assinou contrato até junho de 2028.

O jogador, que vai usar a camisa 31, defendia o Krasnodar, da Rússia, e faturou o título do Campeonato Nacional na última temporada. Ele já está no Brasil, visitou as dependências do novo clube e foi apresentado aos companheiros.