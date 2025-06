Botafogo ganha do Ceará pelo Brasileirão na despedida antes do Mundial de Clubes

Atual campeão do Brasileirão e da Libertadores, o Botafogo fez na noite desta quarta-feira sua última partida antes de embarcar para o Mundial de Clubes de 2025, que irá ser disputado na segunda quinzena do mês de junho, nos Estados Unidos. Em duelo atrasado da 10ª rodada, recebeu e venceu o Ceará, pelo placar de 3 a 2, no Engenhão.

Com o resultado, o time carioca chegará ao Mundial embalado por quatro jogos sem derrota no Brasileirão. Atualmente, é nono colocado com 16 pontos ganhos. Mesma pontuação do Ceará, que vem logo abaixo, mas sem vencer há duas rodadas, fica atrás no critério de desempate. O Botafogo irá estrear no Mundial de Clubes no dia 15 contra o Seattle Sounders, em Seattle, às 23h.