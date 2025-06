Botafogo enfrenta Atlético de Madrid para garantir classificação e manter embalo no Mundial

Embalado pela "porrada histórica" aplicado no Paris Saint-Germain, o "colossal" Botafogo encara o Atlético de Madrid nesta segunda-feira, às 16h (de Brasília), no Rose Bowl Stadium, e precisa apenas de um empate para se classificar em primeiro lugar no chamado "grupo da morte" do Mundial de Clubes.

O atual campeão do Brasileiro e da Libertadores tem seis pontos e saldo 2 positivo e garante passagem para o mata-mata da competição mesmo com uma derrota por até dois gols. Neste caso, provavelmente na segunda posição, já que o PSG enfrenta o Seattle Sounders no mesmo horário no Seattle Field. O time de Paris e o Atlético somam seis pontos, mas os franceses levam vantagem nos critérios de desempate. O Seattle está zerado e deve ser presa fácil diante dos franceses.

O cruzamento das oitavas de final dos times que avançam no Grupo B será contra as equipes do A, que tem Palmeiras e Inter Miami nos primeiros lugares. A definição do Grupo A também acontece nesta segunda-feira, às 22h (de Brasília). Com isso, a sequência do Mundial pode ter Botafogo x Palmeiras ou Botafogo x Inter Miami.

Antes disso, porém, o time do técnico Renato Paiva precisa garantir a classificação. A equipe carioca arrancou expressões de exaltação, como "porrada histórica" e "colossal", na imprensa internacional após tirar os atuais campeões da Liga dos Campeões do "pedestal" e até por isso o português adota cautela na partida contra os espanhóis. "Os jogadores sabem que ainda temos uma partida e um resultado para alcançarmos nosso primeiro objetivo que é a classificação. Por isso, temos de manter os pés no chão", afirmou o técnico logo após o 1 a 0 sobre os franceses.

Paiva deve manter a equipe que iniciou o jogo com o PSG, com o experiente Allan entre os titulares, na vaga de Mastriani. A trinca de volantes usada para neutralizar o forte meio-campo parisiense deve enfrentar um adversário ávido por vencer a batalha pelo controle territorial.

Após sofrer uma goleada do PSG na estreia do Mundial, a equipe espanhola se redimiu de maneira convincente ao vencer o Seattle Sounders mostrando uma postura agressiva, com marcação alta e volume ofensivo constante, sufocando o time norte-americano em seu próprio campo no início do jogo.

Após conseguir a vantagem no placar, o time do técnico argentino Diego Simeone voltou ao seu estilo de jogo característico, com o meio-campo reforçado, reduzindo os espaços do adversário e um sistema defensivo robusto. O Atlético de Madrid sabe de cor como seu técnico gosta de montar o time, já que Simeone protagoniza o trabalho mais longevo do Mundial. Ele está no comando dos colchoneros desde dezembro de 2011.

Atacante do Atlético, o argentino Julian Alvarez disse que o time precisa manter a calma, já que deve ser necessário vencer com mais de um gol para avançar no Mundial. "Depende de nós, não devemos esperar por nenhum outro resultado", afirmou ele. "Sabemos que depois de marcar um gol, precisamos de mais. Temos que jogar como sempre, para vencer. Os gols virão. Temos que manter a calma."

O defensor uruguaio Gimenez saiu lesionado na vitória sobre o Seattle Sounders e é dúvida para o confronto decisivo. Se não puder jogar, Witsel deve compor a zaga do Atlético de Madrid.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO DE MADRID X BOTAFOGO

ATLÉTICO DE MADRID - Oblak; Gimenez (Witsel), Galan, Le Normand; De Paul, Koke, Barrios e Llorente; Sorloth, Julian Alvares e Giuliano Simeone. Técnico: Diego Simeone.

BOTAFOGO - John; Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Allan; Artur, Savarino e Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva.

ÁRBITRO - César Arturo Ramos Palazuelos (Fifa/México).

HORÁRIO - 16h (de Brasília).