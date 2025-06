Botafogo bate Seattle Sounders e estreia com vitória no Mundial de Clubes

Jair e Igor Jesus marcaram para a equipe alvinegra. BUDA MENDES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A primeira vitória do Brasil no Mundial de Clubes veio do Botafogo, atual campeão da Libertadores. Jogando na casa do adversário, o time carioca fez 2 a 1 no Seattle Sounders neste domingo (16) e subiu para a segunda posição no grupo B, com três pontos.

Jair Cunha e Igor Jesus marcaram os gols do Botafogo. Já no segundo tempo, Cristian Roldán diminuiu para os norte-americanos.

Agora, está atrás do Paris Saint-Germain apenas, no saldo de gols — quatro contra um. Os franceses e atuais campeões da Champions League são os próximos adversários do alvinegro. Os dois times jogam na próxima quinta, às 22h, no Rose Bowl, em Los Angeles.

O técnico Renato Paiva optou por fazer uma mudança em relação ao time que vinha sendo titular no Brasileirão. Mastriani foi a escolha do português para atuar ao lado de Igor Jesus no ataque, com Cuiabano indo para o banco de reservas.

Oportunidades lá e cá

A primeira oportunidade do jogo saiu aos sete minutos. Vargas avançou pela direita e levou a bola para o meio. Álex Roldan recebeu e arriscou da entrada da área. A sorte carioca é que o chute saiu por cima do gol de John.

A resposta do Botafogo veio dois minutos depois. Igor Jesus recebeu por trás da zaga e bateu. No entanto, o zagueiro sul-coreano Kim chegou em cima do lance e travou o arremate do brasileiro.

O centroavante teve mais uma chance. Savarino cruzou a bola dentro da área, Igor Jesus subiu mais alto que todo mundo, mas mandou direto nas mãos do goleiro Frei. O camisa 24 salvou o Seattle Sounders mais uma vez.

Da direita a bola foi invertida para o outro lado. Alex Telles pegou, de primeira, e o chute parou apenas no goleiro do time norte-americano.

Susto de um lado, susto de outro. Ferreira limpou a marcação do Botafogo e bateu de perna esquerda. O arremate assustou John, mas foi para fora.

O primeiro gol brasileiro e do Botafogo no Mundial de Clubes saiu aos 27 minutos. Depois de uma falta boba cometida por Nouhou ao lado da área, Alex Telles cruzou a bola. O zagueiro Jair pulou mais alto que a defesa adversária e tocou de cabeça para fazer 1 a 0 para o time carioca.

A melhor chance do time norte-americano foi aos 42 minutos. O Botafogo se confundiu na saída de bola. Cristian Roldan roubou e cruzou a meia altura. Musovski se antecipou no toque, mandando ao lado do gol de John.

E nunca a frase "quem não faz, leva" fez tanto sentido. Menos de um minuto depois do Seattle Sounders perder o gol, o Botafogo ampliou.

Vitinho fez um cruzamento perfeito na cabeça de Igor Jesus. O camisa 99 testou firme para fazer o segundo gol da equipe carioca.

Pressão norte-americana

Os técnicos voltaram com mudanças para a etapa final. Do lado do Seattle, Bell e Baker-Whiting entraram nas vagas de Kim e de Nouhou, que já tinha cartão amarelo. Pelos cariocas, Joaquín Correa entrou no lugar de Mastriani.

Mesmo com a vantagem no placar, o Botafogo voltou para a segunda etapa querendo ampliar. Aos quatro, Savarino deixou Artur na cara do gol. O camisa 7 bateu de bico, parando no goleiro.

Aos 12, o Seattle perdeu um gol inacreditável. Kent recebeu e finalizou, e John fez a defesa. Na sobra, com o gol vazio, o inglês não conseguiu diminuir.

O time norte-americano descontou aos 30 minutos. Roldan recebeu cruzamento na área e tocou de cabeça. A bola desviou em Igor Jesus e enganou John.

O Seattle tentou pressionar nos minutos finais em busca do empate. No entanto, o Botafogo soube sofrer e conseguiu estrear com vitória na primeira edição do Mundial de Clubes.

Mundial de Clubes

1ª rodada - 15/6/2025

Botafogo (2)

John; Vitinho, Jair, Barboza e Alex Telles (Cuiabano, 23’/2ºT); Gregore e Marlon Freitas (Danilo Barbosa, 40'/2ºT); Artur, Savarino (Arthur Cabral, 23’/2ºT) e Mastriani (Joaquín Correa, INT); Igor Jesus (Santi Rodríguez, 40'/2ºT). Técnico: Renato Paiva.

Seattle Sounders(1)

Frei; Álex Roldán, Kim (Bell, INT), Ragen e Nouhou (Baker-Whiting, INT); Cristian Roldán e Vargas; Ferreira (De la Vega, 25’/2ºT), Rusnák e Kent (Rothrock, 25’/2ºT); Musovski (De Rosario, 38’/2ºT). Técnico: Brian Schmetzer.

GOLS: Jair Cunha (B), aos 27 min, e Igor Jesus (B), aos 43 min do 1ºT tempo; Cristian Roldán (S), aos 29 min do 2ºT.

CARTÕES AMARELOS: Nouhou (S), Ragen (S), Barboza (B) e Joaquín Correa (B).

ARBITRAGEM: Glenn Nyberg (SUE), auxiliado por Mahbod Beigi (SUE) e Andreas Söderkvist (SUE). VAR: Marco di Bello (ITA)

PÚBLICO: 30.151 pessoas