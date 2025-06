Borussia vira, leva sufoco e vence o Mamelodi Sundowns em jogo com sete gols no Mundial de Clubes

Alemães quase se complicaram no final, mas saíram com a vitória. FEDERICO PARRA / AFP

Teve de tudo em Cincinnati. Em uma partida eletrizante e com sete gols marcados, o Borussia Dortmund venceu o Mamelodi Sundowns por 4 a 3 neste sábado (21), pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

O resultado embolou a chave, que também conta com o Fluminense, ainda vivo na disputa por uma vaga nas oitavas.

Os sul-africanos saíram na frente com um golaço de Lucas Ribeiro, mas sofreu a virada ainda no primeiro tempo com gols de Nmecha, Guirassy e Bellingham.

Na etapa final, o Borussia ampliou com um gol contra de Mudau, mas viu o Mamelodi reagir com Rayners e Mothiba, levando o jogo a um final dramático.

Borussia vira ainda no primeiro tempo

Guirassy fez o segundo gol dos auri-negros. MICHAEL REAVES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Apesar de uma escalação alternativa e início lento, o Borussia Dortmund não demorou a responder após sofrer o primeiro gol.

Lucas Ribeiro abriu o placar para o Mamelodi aos 10 minutos com um golaço, arrancando desde o meio-campo e batendo na saída de Kobel.

A virada alemã começou aos 15, em falha de Williams, que entregou nos pés de Nmecha. Aos 33, Guirassy completou de cabeça após tabela com Brandt. E, já nos minutos finais da etapa inicial, Bellingham aproveitou rebote do goleiro e fez o terceiro: 3 a 1.

Gol contra, pressão sul-africana e final com emoção

Logo no início do segundo tempo, o Borussia fez o quarto. Bellingham tocou para Svensson, que cruzou rasteiro — a bola desviou em Mudau e entrou. O placar de 4 a 1 parecia confortável, mas o Mamelodi não se entregou.

Rayners descontou aos 16 minutos, em cabeçada certeira após rebote na trave. O gol empolgou os sul-africanos, que passaram a pressionar e criaram boas chances.

A reação foi coroada aos 44 minutos, quando Letlhaku roubou bola na entrada da área e serviu Mothiba, que fez o terceiro gol do Mamelodi.

Nos acréscimos, o Borussia segurou a bola e administrou a vantagem. Com o resultado, a equipe alemã assumiu a liderança do grupo com quatro pontos, deixando os sul-africanos em segundo, com três. O Fluminense, com um ponto, precisa vencer neste sábado (21), às 19h, contra o Ulsan Hyundai, para não se complicar no grupo.

Com o resultado, Borussia assumiu a liderança do grupo F da Copa do Mundo de Clubes. MICHAEL REAVES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Mundial de Clubes — 2ª rodada do Grupo F — 21/06/2025

Borussia Dortmund (4)

Kobel; Süle (Ryerson, 38'/2ºT), Anton, Bensebaini e Pascal Groß; Nmecha (Chukwuemeka, 17'/2ºT), Brandt (Sabitzer, 17'/2ºT), Bellingham (Beier, 38'/2ºT); Svensson, Guirassy (Adeyemi, 46'/2ºT) e Yan Couto. Técnico: Niko Kovac.

Mamelodi Sundowns (3)

Ronwen Williams; Mudau, Cupido, Kekana e Lunga; Mokoena (Morena, 25'/2ºT), Allende, Zwane (Lethlaku, 40'/2ºT); Lucas Ribeiro (Arthur Sales, 24'/2ºT), Matthews (Adams, 24'/2ºT) e Rayners (Mothiba, 32'/2ºT). Técnico: Miguel Cardoso.

GOLS: Lucas Ribeiro (SUN), aos 11 minutos do 1º tempo; Nmecha (DOR), aos 15, Guirassy (DOR), aos 33, e Bellingham (DOR), aos 44 minutos do 1º tempo; Mudau (contra, DOR), aos 13, Rayners (SUN), aos 16, e Mothiba (SUN), aos 45 minutos do 2º tempo.

CARTÕES AMARELOS: Allende, Matthews (SUN); Svensson, Chukwuemeka e Beier (DOR)

ARBITRAGEM: Juan Benítez, auxiliado por Eduardo Cardozo e Milcíades Saldívar (trio paraguaio). VAR: Mutaz Ibrahim (Sudão)

LOCAL: TQL Stadium, em Cincinnati, nos Estados Unidos.