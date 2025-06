Borussia Dortmund x Ulsan HD pelo Mundial de Clubes: horário, onde assistir e escalações

Borussia Dortmund e Ulsan HD se enfrentam nesta quarta-feira (25) , às 16h, no TQL Stadium , em Cincinnati, pela última rodada do Grupo F do Mundial de Clubes da Fifa .

Prováveis escalações de Borussia Dortmund x Ulsan HD

Borussia Dortmund

Ulsan HD

Arbitragem para Borussia Dortmund x Ulsan HD

Como chegam as equipes?

O Borussia Dortmund chega na última rodada na vice-liderança do grupo com quatro pontos, mesma pontuação do Fluminense, que está em primeiro lugar. Até aqui, soma um empate contra o Tricolor e uma vitória diante do Mamelodi Sundowns.