Borussia Dortmund x Monterrey pelo Mundial de Clubes: horário, onde assistir e escalações

Borussia Dortmund e Monterrey se enfrentam pelas oitavas de final do Mundial de Clubes nesta terça-feira (1°), às 22h . A partida ocorre no estádio Mercedes-Benz, em Atlanta, nos Estados Unidos.

O Dortmund se classificou em primeiro do Grupo F, no qual o Fluminense passou em segundo. O Monterrey foi o segundo do Grupo E.