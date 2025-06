Borussia Dortmund vence Ulsan e se classifica em primeiro no grupo do Fluminense

Svensson marcou o único gol da partida. Paul Ellis / AFP

O Borussia Dortmund venceu por 1 a 0 o Ulsan e garantiu a classificação para as oitavas de final do Mundial de Clubes na liderança do Grupo F. O gol da vitória no TQL Stadium foi marcado por Svensson em uma das inúmeras chances que o time alemão teve na partida.

Os alemães pegam o segundo colocado do Grupo E na próxima fase. A partida acontece na terça-feira (1), às 22h, no Estádio Mercedez-Benz. Inter de Milão, River Plate e Monterrey são os possíveis adversários.

A primeira chance de gol veio logo no primeiro minuto de partida. Adeyemi puxou um ataque em velocidade e passou para Svensson na esquerda, que cruzou para o meio da área. Guirassy fez a finalização, que foi para fora.

Até os 20 minutos de partida, só deu Dortmund. Mas pesar do volume na área e de alguns bons chutes, o goleiro Jo pouco trabalhou.

Na metade do primeiro tempo, os alemães tiveram boas oportunidades em jogadas trabalhadas. Guirassy ficou duas vezes cara a cara com o goleiro coreano, que fez boas defesas.

Em seguida, Adeyemi cruzou pela esquerda e a bola encontrou o pé de Bellingham em um belo voleio que acabou indo para fora. O Ulsan tentou chegar na área lançando algumas bolas longas, mas as jogadas eram rapidamente interceptadas pela defesa.

Aos 35 minutos saiu o gol que vinha sendo amadurecido. Numa falha da zaga coreana, a bola sobrou para Bellingham, que rolou para Svensson finalizar pela esquerda. Dessa vez, a bola entrou. A essa altura, dava para perceber a fadiga dos jogadores do Dortmund, desacostumados ao clima dos Estados Unidos.

Na reta final da primeira etapa, Jo deu uma amostra de por que foi considerado o nome do jogo e realizou dois milagres.

Primeiro, em um chute de Gross, do meio da área. A bola bateu no chão e quicou. Jo interceptou com o pé. Depois, Yan Couto fez um belo cruzamento da ponta da grande área. Guirassy recebeu de frente para o gol, cabeceou forte, mas a bola encontrou o braço esticado do goleiro.

Segundo tempo

Nos primeiros minutos da segunda etapa, o Ulsan deu mais trabalho ao Dortmund do que durante o primeiro tempo inteiro. Foi do time coreano a primeira chance de gol depois do intervalo, com um chute de Kang que fez Kobel trabalhar pela primeira vez.

De volta ao campo ofensivo do Dortmund, Kang Sang-Woo fez a falta em Adeyemi do lado da área. Svensson cobrou e Bensebaini cabeceou alto demais. Na sequência, Adeyemi cruzou do fundo para Guirassy, que se atrapalhou e furou o a bola.

Aos 12 minutos, o técnico Niko Kovac mexeu no setor ofensivo. Saíram Nmecha, Adeyemi e Bellingham para a entrada de Brandt, Duranville e Beier.

Os coreanos fizeram Kobel trabalhar de novo. Em boa jogada, Ludwigson tocou de calcanhar para Lee Jin-hyun, que bateu no canto. O goleiro alemão espalmou.

O Borussia continuou tentando, mas não conseguiu furar o bloqueio de Jo, que impediu uma goleada. Foram 10 defesas ao total.

FICHA TÉCNICA

Mundial de Clubes - 3ª rodada do Grupo F - 25/06/2025

Borussia Dortmund (1)

Kobel, Bensebaini, Anton, Ryerson, Svensson, Nmecha (Brandt, 12'/2ºT), Grob (Reyna, 33'/2ºT), Yan Couto, Bellingham (Beier, 12'/2ºT), Adeyemi (Duranville, 12'/2ºT), Guirassy (Chukwuemeka, 33'/2ºT). Técnico: Nico Kovac

Ulsan (0)

Jo, Ludwigson, Lee, Young-Gwon Kim, Trojak (Yool Heo, 41'/2ºT), Kang, Lee, Bojanic (Hui-gyun Lee, 35'/2ºT), Min-hyeok Kim (Ko, 46'/1ºT), Erick Farias (Chung-yong Lee, 35'/2ºT), Lacava (Park, 46'/1ºT). Técnico: Pan-Gon Kim

CARTÕES AMARELOS: Min-hyeok Kim (U), Bellingham (B), Nmecha (B), Kang (U)

ARBITRAGEM: Tori Penso (EUA), auxiliado por Brooke Mayo (EUA) e Kathryn Nesbitt (EUA)). VAR: não divulgado.