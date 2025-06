Bortoleto festeja primeiros pontos na Fórmula 1 e prevê guinada da Sauber: 'É só o começo'

Em seu melhor fim de semana desde que estreou na Fórmula 1, no início da temporada, Gabriel Bortoleto conquistou seus primeiros quatro pontos na categoria, no GP da Áustria, neste domingo, e não escondeu a alegria após a prova. De quebra, ele fez a quinta volta mais rápida no circuito de Spielberg e foi eleito, em votação no site da F-1, o melhor piloto do dia.

"Que corrida! Estou emocionado por ter marcado meus primeiros pontos na Fórmula 1, especialmente porque também conseguimos o dobro de pontos", afirmou, em referência aos pontos conquistados também pelo companheiro Nico Hülkenberg. "Foi uma corrida incrível, intensa do início ao fim, e estou muito orgulhoso do que fizemos hoje, juntos, como equipe", comemorou o piloto, demonstrando otimismo para as próximas provas.

"Isso é uma prova de quanto progresso fizemos e do que somos capazes quando tudo dá certo. Mas isso é só o começo: para mim, significa continuar nos esforçando, continuar melhorando e almejar resultados ainda maiores", comentou o brasileiro. "É bom finalmente pontuar, mais pela equipe do que por mim, porque eles realmente merecem ter pontos. Espero que possamos manter isso, marcar mais pontos na temporada e ter ótimos resultados."

Bortoleto se tornou o 20º piloto brasileiro a pontuar na Fórmula 1 e encerrou um jejum de oito anos do país na categoria - Felipe Massa havia sido o último somar pontos na última prova de 2017, em Abu Dabi. Também foi o melhor resultado desde o sétimo lugar de Massa no GP do Brasil, naquele mesmo ano.

Questionado se foi tirou um peso das costas, o campeão da F-2 e da F-3 deixou claro seus objetivos na principal categoria do automobilismo. "Eu sempre soube que era capaz, não estou na Fórmula 1 por acaso. Estou aqui porque quero vencer um dia, não vou ficar feliz porque marquei alguns pontos, sabe?", explicou. "Mas, com certeza, já é uma conquista. Devemos ficar felizes com cada pequena conquista e estamos indo na direção certa para realizar nosso sonho maior, que é vencer campeonatos um dia."

Bortoleto foi prontamente parabenizado pelos campeões Max Verstappen, que abandonou a prova no início, e Fernando Alonso, com quem travou intensa disputa pelo sétimo lugar nas últimas voltas. E, segundo o brasileiro, o que lhe renderá boas lembranças da prova no futuro.

"A batalha com Fernando Alonso no final foi divertida e ele não facilitou", brincou. "Foi algo que eu vou ter na minha memória para sempre. Lutei contra um cara que é meu empresário, ao mesmo tempo é uma lenda na Fórmula 1, e quase passei ele no fim. Se o (Lando) Norris não tivesse chegado ali com a bandeira azul e atrapalhasse a nossa 'guerrinha', acho que dava para passar", disse o piloto em entrevista à Band.