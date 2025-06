Português já fez 111 partidas com a camisa da equipe. Fayez Nureldine / AFP

Cristiano Ronaldo renovou contrato com o Al-Nassr na última quinta-feira (27), quando foi anunciado novo vínculo até 2027.

Conforme a imprensa europeia, o português receberá 209 milhões de euros por ano (cerca de R$ 1,3 bilhão) e ainda 15% das ações do clube saudita. O valor por mês giraria em torno de 17,5 milhões de euros (cerca de R$ 110 milhões).

Além disso, os sauditas pagarão luvas no valor de 28,7 milhões de euros (cerca de R$ 184,7 milhões) e alguns outros bônus ao camisa 7.

Segundo o jornal The Sun, da Inglaterra, Cristiano Ronaldo terá acesso aos seguintes prêmios:

93,9 mil euros por gol (R$ 602,4 mil)

46,95 mil euros por assistência (R$ 301,2 mil)

9,39 milhões de euros por título do Campeonato Saudita (R$ 60,24 milhões)

4,70 milhões de euros por artilharia do Campeonato Saudita (R$ 30,12 milhões)

7,63 milhões de euros por classificação e título da Champions da Ásia (R$ 48,95 milhões)

Fora dos gramados e do âmbito do futebol, CR7 contará com 16 profissionais trabalhando para ele e sua família na Arábia Saudita: três motoristas, quatro governantas, dois chefs de cozinha, três jardineiros e quatro seguranças.

Além do salário, o atacante teria feito alguns pedidos para permanecer no clube arábe. Assim, o português poderá opinar em decisões do clube, principalmente em contratações.

Companheiro de CR7 no Real, Casemiro, atualmente no Manchester United, teria sido um dos nomes pedidos pelo astro do futebol.