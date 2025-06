Bolívia faz 2 a 0, segue viva nas Eliminatórias e elimina o Chile da Copa do Mundo de 2026

A Bolívia venceu o Chile nesta terça-feira (10), por 2 a 0, no Estádio Municipal de Villa Ingenio, em El Alto, pela 16ª rodada das Eliminatórias da América do Sul. Os gols de Miguelito e Enzo Monteiro mantiveram a seleção viva na briga para garantir uma vaga à Copa do Mundo de 2026, que acontecerá nos Estados Unidos, Canadá e México. O resultado, por outro lado, tirou qualquer chance do Chile.