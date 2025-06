Boca Juniors empata com o Auckland City e é eliminado do Mundial sem vencer nenhum jogo

Boca foi o único time que não venceu e que foi vazado pelo Auckland City. ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O Boca Juniors está eliminado do Mundial de Clubes. Em busca da vitória e na torcida por um tropeço do Benfica para o Bayern de Munique, o time argentino nem sequer fez a sua parte e apenas empatou em 1 a 1 com o Auckland City, time semiamador da Nova Zelândia.

O resultado manteve o Boca na terceira colocação, enquanto os neozelandeses terminaram na lanterna do Grupo C. Ambos se despediram do Mundial de Clubes nesta terça-feira (24), no Geodis Park, em Nashville.

O jogo

Precisando de uma goleada de, no mínimo, sete gols para depender de uma vitória simples do Bayern sobre o Benfica, o técnico Miguel Ángel Russo apostou em uma formação bastante ofensiva no Boca Juniors.

Recuperado de lesão, Cavani estreou no Mundial de Clubes como titular, formando um quinteto ofensivo com Merentiel, Palacios, Velasco e Zeballos, outra novidade em relação aos jogos com portugueses e alemães. O volante Belmonte e o meia Zenón foram para o banco de reservas.

A partida começou com o cenário esperado: o Boca todo no campo de ataque diante de um Auckland City postado defendendo em bloco baixo.

Logo no primeiro minuto, Merentiel finalizou pela primeira vez, em cruzamento de Zeballos, mas mandou para fora. Aos 5, um lance inesperado. O Auckland City encaixou um contra-ataque que terminou com chute de Manickum para defesa de Marchesín.

Passado o susto, o Boca voltou a atacar com Advíncula. O peruano chutou de fora da área e Garrow quase tomou um frango, mas a bola foi para a linha de fundo. Na sequência, Cavani e Di Lollo cabecearam com perigo.

Vantagem argentina

Boca saiu na frente com gol contra do goleiro do Auckland. ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Russo precisou mexer na equipe argentina aos 22, quando Zeballos sentiu lesão e deu lugar a Zenón. O time argentino conseguiu fazer sua pressão virar gol aos 25. Após escanteio batido por Palacios, Di Lollo cabeceou, a bola bateu na trave e no goleiro Garrow antes de entrar para o 1 a 0.

O gol apenas abria o caminho para a vitória, mas o Boca precisava seguir em busca da goleada. Palacios quase contou com a ajuda do goleiro Garrow em chute que acertou o travessão, as costas do goleiro e por pouco não entrou. Aos 43, Merentiel desviou e acertou o travessão novamente. O primeiro tempo acabou em 1 a 0 apesar das 19 finalizações argentinas.

Etapa final

Auckland marcou seu primeiro gol no Mundial. Federico PARRA / AFP

O segundo tempo começou com o Boca informado de que o Benfica vencia o Bayern no outro jogo do grupo, em Charlotte, o que deixava o time argentino sem chance de matemática de classificação. O caminho era buscar mais seis gols e esperar por uma virada alemã.

Fazer seis gols, mesmo em um time semiamador, exige uma organização tanto para atacar quanto para defender nas poucas vezes que o rival chega. E isso faltou ao Boca. Aos 6 minutos, em um escanteio, Battaglia perdeu pelo alto para Grey, que cabeceou sem chances para Marchesín e igualou o marcador: 1 a 1.

Jogo interrompido

O Boca tentou reagir em chute de Advíncula, mas a bola se perdeu pela linha de fundo. Com apenas 9 minutos do segundo tempo, o jogo foi paralisado pelo protocolo de segurança do governo norte-americano por ameaça de chuvas fortes com raios.

A partida foi retomada cerca de uma hora depois, com o Boca sabendo que não teria mais chances de avançar às oitavas de final. Afinal, o Bayern de Munique havia perdido para o Benfica, por 1 a 0, selando as classificações de ambos.

A eliminação antecipada, porém, não impediu que o time argentino pressionasse o Auckland em busca do gol da vitória. E o Boca até balançou as redes, com Merentiel, aos 13. Mas Zenón havia tocado com a mão na bola na origem da jogada.

A partir de então, o Auckland foi salvo por Garrow em chutes de Advíncula e Zenón. Além de um cabeceio de Braida, que também parou em boa defesa do goleiro.