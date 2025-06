Boca Juniors abre vantagem, mas cede empate ao Benfica e frustra "invasão" argentina no Mundial de Clubes

Otamendi (esq.) marcou gol de empate do Benfica, já no fim da partida. Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O Hard Rock Stadium até chegou a viver um dia de Bombonera, e os argentinos sonharam com o resultado positivo. No embalo da invasão Xeneize a Miami, o Boca Juniors abriu vantagem mas, no fim da partida, cedeu o empate em 2 a 2 ao Benfica em jogo válido pelo grupo C do Mundial de Clubes nesta segunda-feira (16).

Merentiel e Battaglia anotaram para os argentinos. Di María, de pênalti, e Otamendi, fizeram os gols dos portugueses. Belotti, do Benfica, e Figal, do Boca, foram expulsos, em jogo conturbado para a arbitragem.

Com o resultado, as duas equipes ficam com um ponto cada ao fim da primeira rodada da chave, atrás do Bayern de Munique. A equipe alemã é a adversária do Boca na sexta-feira (20), em jogo que acontece também em Miami, às 22h. O Benfica enfrenta o Auckland City, mais cedo, às 13h.

Surpresa argentina, sobrevida portuguesa

Como era de se esperar, foi o Benfica quem comandou as ações no início do jogo, rodando a bola no último terço do campo ofensivo. E antes dos 20 minutos, o técnico Miguel Angel Russo, estreando em sua terceira passagem pelo clube, precisou fazer a primeira troca: Ander Herrera sentiu, e foi substituído por Belmonte.

E foram os "azarões" que abriram o placar. Em jogada começada com um chutão de Marchesín, Blanco deu um drible desconcertante em Bruma. O cruzamento achou o oportunista Merentiel bem posicionado para apenas desviar do goleiro Trubin e mandar para as redes.

O Boca sentiu o cheiro de sangue. Diante de um Benfica desinteressado no jogo, os argentinos foram pra cima. Minutos depois, Zenon cobrou escanteio pela esquerda, e Ayrton Costa escorou de cabeça de volta para a primeira trave. O ex-Atlético-MG Battaglia apareceu para vencer Otamendi e ampliar para os argentinos.

Sem muita intensidade, o Benfica parecia nas cordas. Já nos acréscimos, no entanto, ganhou sobrevida. Após cobrança de escanteio, Palacios atingiu Otamendi, e o VAR chamou para assinalar pênalti. Com muita categoria, Di María deslocou Marchesín: cobrança fraca, no canto direito do ex-Grêmio, para diminuir o prejuízo português antes do intervalo.

Com um a menos, Benfica busca o empate

Na tentativa de buscar o resultado após um primeiro tempo ruim, o Benfica foi ao ataque. Bruno Lage sacou o lateral Dahl e mandou a campo o atacante italiano Belotti.

Mas, ao menos em um primeiro momento, a troca não surtiu efeito. Foi apenas aos 17 minutos, com uma cabeçada para fora de Otamendi, que o Benfica ameaçou levar perigo.

Com a necessidade de trocas por questões físicas, o jogo em Miami ganhou ares de Libertadores. Dos 20 minutos em diante, a "catimba" entrou em ação. Primeiro, Marchesín caiu. Depois, foi a vez de Belmonte ganhar uns segundos, orientado pelo companheiro.

Mas quando Ayrton Costa foi atingido por Belotti, tudo que não houve foi catimba. O atacante acertou o zagueiro do Boca Juniors com as travas da chuteira na nuca e, após intervenção do VAR, acabou expulso.

Quando o Boca parecia controlar a partida com um jogador a mais, foi na bola parada que o Benfica chegou ao empate. Após cruzamento da direita de ataque, Otamendi subiu sozinho para mandar para o fundo das redes e igualar o marcador.

No fim, o desequilíbrio emocional passou para o lado dos argentinos. Figal fez falta dura em Florentino, foi expulso diretamente e acabou com qualquer chance de reação dos argentinos. No fim, o Benfica até pressionou, mas não conseguiu ter forças para buscar a virada, e a partida, movimentada, acabou em igualdade no placar.

Mundial de Clubes - 1ª rodada do grupo C - 16/06/2025

Boca Juniors (2)

Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Ayrton Costa e Lautaro Blanco; Kevin Zenón, Ander Herrera (Belmonte), Rodrigo Battaglia, Alan Velasco (Giménez); Carlos Palacios (Alarcon) e Miguel Merentiel (Zeballos). Técnico: Miguel Ángel Russo

Benfica (2)

Trubin; Otamendi, Antônio Silva, Carreras; Aursnes, Renato Sanches (Kokçu), Florentino (Barreiro), Dahl (Belotti); Di María (Prestianni), Pavlidis e Bruma (Akturkoglu). Técnico: Bruno Lage

GOLS: Merentiel (21/1°T), Battaglia (27/1ºT), Di María (47/1ºT). Otamendi (38/2ºT)

CARTÕES AMARELOS: Ayrton Costa e Palacios (Boca); Carreras e Pavlidis (Benfica)

CARTÕES VERMELHOS: Ander Herrera e Figal (Boca); Belotti (Benfica)

ARBITRAGEM: Cesar Ramos (MEX), auxiliado por Alberto Morin e Marco Bisguerra