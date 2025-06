Bloqueios no trânsito para a Maratona de Porto Alegre começam nesta sexta-feira; veja o que muda

Final de semana será marcado por provas de rua na Capital. Duda Fortes / Agencia RBS

O próximo final de semana reservará para a Capital dois dias de provas na Maratona Internacional de Porto Alegre, reunindo grandes atletas da elite nacional e também nomes internacionais.

Serão quatro provas de distâncias diferentes (5k, 10k, 21k e 42k). As três primeiras serão no sábado (7) e a maratona no domingo (8). Conforme a organização, serão 25 mil atletas nos dois dias.

As largada e as chegadas das provas serão em frente ao BarraShoppingSul, na Avenida Diário de Notícias,

Por esta razão, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) organiza um esquema especial de trânsito e transporte, buscando minimizar os impactos na mobilidade na cidade. Confira abaixo.

Trânsito

Os bloqueios iniciam às 21h de sexta-feira (6), na avenida Diário de Notícias, sentido Centro/bairro. À 0h, ocorre o bloqueio no sentido bairro/centro.

Para a realização das provas do primeiro dia de corrida, 5km, 10km e meia-maratona, as alterações começaram a partir das 5h30min de sábado, 7, com o bloqueio da avenida Edvaldo Pereira Paiva e do cruzamento das avenidas Augusto de Carvalho e Loureiro da Silva.

A partir das 6h40min, a avenida Mauá estará bloqueada a partir do Largo Visconde do Cairu. Na zona sul, o trânsito será desviado da avenida Padre Cacique pelas avenidas Pinheiro Borda e Taquary. Na Icaraí, o desvio será pelas ruas Cel. Claudino e Tamandaré.

No domingo, os bloqueios e desvios do dia anterior se repetem para a realização da prova principal do evento, os 42 quilômetros da maratona, com largada às 7h. Além deles, a avenida João Pessoa será bloqueada a partir das 6h40min, enquanto a avenida Azenha estará fechada a partir das 7h.

Os desbloqueios das vias serão realizados conforme a passagem dos atletas nos pontos, segundo informou a EPTC. Na conta da empresa no X (antigo Twitter), atualizações serão feitas para informar os motoristas.

Programação

Sábado (7)

7h — Largada da meia maratona (feminino e masculino)

9h — Largada das provas de 5km e 10km (feminino e masculino)

11h — Maratoninha kids (feminino e masculino)

Domingo (8)



6h55min — Largada maratona cadeirante, deficiente visual e especial

7h — Largada maratona (feminino e masculino)



Bloqueios

Transporte público

Mais de 80 linhas de ônibus que circulam pelas regiões Sul e central da cidade, além de cinco linhas de lotação, serão impactadas.

Em alguns pontos haverá a montagem de terminais temporários para atender os usuários do transporte coletivo.

Em razão do bloqueio da avenida Diário de Notícias, o final das linhas T3, T4, 264 - Prado e 286 – Belém Velho/Cristal/UFRGS passará para a praça José Alexandre Zachia, na esquina da rua Ibicuí com a avenida Chuí, em terminal provisório que funcionará até o término das provas.

