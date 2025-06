Bia Haddad vence ex-número 2 do mundo e estreia com vitória na temporada de grama do tênis

Kvitová (E), Murray (C) e Bia (D) na abertura do torneio do Queen's. HSBC Championships / Divulgação

A brasileira Bia Haddad Maia começou muito bem a temporada de grama do circuito mundial de tênis. Nesta segunda-feira (9), ela venceu a tcheca Petra Kvitová por 2 a 1, de virada, parciais de 2/6, 6/4 e 6/4, em 2h17min de partida, e se classificou para a segunda rodada do WTA 500 de Queen's, em Londres, na Inglaterra.

Número 22 do ranking mundial, Bia fez um bom jogo diante da experiente Kvitová, 35 anos, que está retornado às quadras após ficar afastada para dar à luz a Petr, seu primeiro filho.

Bicampeã de Wimbledon (2011 e 2014), vice-campeã do Australian Open (2019) e ex-número 2 do mundo, a tcheca encerrou o ano de 2023 em 14º no ranking, mas por não ter atuado durante toda a temporada de 2024 despencou para a 574ª posição.

A próxima adversária de Bia será a estadunidense Emma Navarro, 10ª do mundo e cabeça de chave número 3 em Londres. Este será o sexto confronto entre elas e a paulista lidera por 3 a 2.

Como foi o jogo

A partida começou com as duas jogadoras confirmando o saque. A primeira quebra foi a favor da tcheca, que fez 4-2. Com 14 bolas vencedoras (winners) contra sete, Kvitová ainda conseguiu outro break, para fechar o primeiro set em 6 a 2, após 44 minutos.

O segundo set foi favorável à brasileira, que cometeu menos erros não forçados (7) do que a adversária (14). Bia conseguiu uma quebra em 3-2 e encaminhou a vitória por 6 a 4 e empatou a partida.

Com um melhor ritmo de jogo, Bia quebrou o saque de Kvitová logo no game de abertura do terceiro set. Confirmando o saque, a brasileira fechou em 6 a 4 e garantiu a classificação.

Em todo o jogo, Bia cometeu 53 erros (22 não forçados) contra 71 de Kvitová (38 não forçados).

Torneio volta a ser disputado depois de 52 anos

O torneio do Queen's Club é tradicional. Mas era disputado apenas por homens, desde 1973. Nesta temporada, a competição retorna e a quadra principal passou a ser chamada de Andy Murray Arena.