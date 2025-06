Bia Haddad vira contra bicampeã de Wimbledon e vence estreia no WTA 500 de Queen's

Em seu primeiro desafio na grama nesta temporada, Beatriz Haddad Maia sofreu, mas conseguiu se superar em sua estreia e derrotou a checa Petra Kvitova (574ª) de virada, por 2 sets a 1, parciais de 2/6, 6/4 e 6/4 em sua estreia no WTA 500 de Queen's, torneio que volta ao calendário feminino depois de 52 anos.

Na próxima rodada, Bia (22ª) terá uma "pedreira" pela frente. Sua próxima rival será a americana Emma Navarro, 10ª do ranking. Cabeça de chave número 3 do torneio, que está sendo disputado em Londres, ela entra direto nas oitavas de final.

Este foi o primeiro desafio da brasileira nesta temporada de grama, que vai contar também com as disputas de Nottingham e Bad Homburg. O objetivo do estafe de Bia é utilizar esses torneios como preparação para competir em Wimbledon.

Bia e Kvitova já tinham se enfrentado duas vezes com uma vitória para cada uma. Com o triunfo desta segunda, a paulista passa a levar uma pequena vantagem neste retrospecto particular. Aos 35 anos, a checa busca uma retomada em sua carreira depois de se afastar do circuito para ser mãe, bicampeã de Wimbledon, ela entrou em quadra seis vezes este ano e sofreu cindo derrotas.

O primeiro set teve a regularidade como principal marca do duelo entre as duas tenistas que foram confirmando seus serviços até o sexto game. Mais agressiva, Kvitova começou a explorar a força do seu saque e obteve a primeira quebra.

Com três aces, ela passou a criar mais dificuldades para a tenista brasileira que não conseguiu encaixar o seu jogo para ditar o ritmo do confronto. Melhor na parcial, a checa repetiu a dose no OIT avo game e abriu vantagem no duelo com um 6/2.

Pressionada em quadra, Bia voltou mais concentrada e abriu vantagem no quinto game. Com 80% de acertos no primeiro serviço, a paulistana melhorou seu desempenho, conseguiu manter a concentração e desestabilizou a rival ao trabalhar bem as trocas de bolas. Mais inteira na partida, ela administrou a vantagem, venceu a parcial por 6/4 e empatou o confronto.