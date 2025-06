Bia Haddad Maia x Rebecca Sramkova: horário e onde assistir ao jogo pelo torneio de Wimbledon

Bia Haddad Maia enfrenta Rebecca Sramkova pela primeira rodada do torneio de Wimbledon . A brasileira joga nesta segunda-feira (30), na segunda partida da quadra 10. O confronto deve começar por volta das 8h30min (de Brasília).

Antes do Grand Slam começar, Bia Haddad está em 20º no ranking WTA e defende os pontos da terceira rodada de 2024. Sramková é a atual 34 do mundo.