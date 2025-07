Bia Haddad Maia vence na estreia e avança para a segunda rodada de Wimbledon

Número 20 do ranking, Bia agora espera a vencedora do confronto entre a britânica Harriet Dart (78ª) e a húngara Dalma Gálfi (110ª), que se enfrentam ainda nesta segunda.

O jogo

A partida foi tensa. Na quadra 10, Bia começou com dificuldades para manter o saque e acabou sendo quebrada em 3 a 2 . Com boas devoluções, a brasileira se recuperou e devolveu a quebra para empatar em 4 a 4 . O set seguiu sem novas quebras de serviço e a decisão foi para o tie-break.

No desempate, Bia esteve perdendo por 1-3, mas virou para 4-3. Šramková recuperou a vantagem em 6-5 e apenas no segundo saque, a brasileira conseguiu igualar. A eslovaca teve o serviço com 7-6, mas uma bela esquerda de Bia deixou tudo igual. A europeia ainda cometeu um dupla falta para deixar o set point no saque da brasileira, que fechou m 9 a 7, após 71 minutos.