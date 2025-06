Bia Haddad Maia vence Elina Svitolina e vai às quartas de final na Alemanha

Bia Haddad Maia está nas quartas de final do WTA 500 de Bad Homburg, cidade localizada na região metropolitana de Frankfurt, na Alemanha. A competição é disputada na grama e serve de preparação para o terceiro Grand Slam do ano, em Wimbledon.

Número 21 do ranking mundial, a paulista venceu a ucraniana Elina Svitolina nesta quarta-feira (25), por 2 sets a 1, de virada. As parciais foram de 3/6, 6/4 e 7/6 (9/7), em jogo que teve 2h27min de duração.

Como foi o jogo

Bia começou bem a partida e chegou a ter chance de quebrar o saque de Svitolina, 14ª do mundo. A ucraniana, contudo, evitou a oportunidade e conseguiu derrubar o serviço da brasileira em 4-2. Depois, ela garantiu a vitória no set por 6 a 3, após 32 minutos.

No desempate, Bia Haddad largou melhor com um 2-0 e chegou a ter 6-3 no saque da ucraniana. A adversária, no entanto, confirmou os dois serviços e pressionou na devolução em 5-6, forçando um erro da brasileira e igualdade em 6-6.