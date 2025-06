Bia Haddad Maia vai às semifinais de duplas em Nottingham

Porém, a tenista brasileira tem tido um bom desempenho na duplas, em que tem parceria fixa com a alemã Laura Siegemund. Apesar de nenhum título no ano, Bia soma 18 vitórias em 26 jogos, a última delas nesta quinta-feira (19), quando elas se classificaram para as semifinais do WTA 250 de Nottingham, na Inglaterra.