Bia Haddad Maia perde para campeãs olímpicas e se despede das duplas em Roland Garros

Bia fez bom torneio nas duplas. FRANCK FIFE / AFP

A campanha de Bia Haddad Maia em Roland Garros foi encerrada nesta segunda-feira (2). Após cair precocemente na estreia de simples, ao perder para Hailey Baptiste, dos Estados Unidos, a brasileira foi eliminada da chave de duplas, em que jogou com a alemã Laura Siegemund.

Bia e Laura chegaram às oitavas de final, mas esbarraram nas atuais campeãs olímpicas, as italianas Sara Errani e Jasmine Paolini, que venceram por 2 a 0, parciais de 6/4 e 6/3, em 1h39min de jogo.

Esta foi a oitava vitória consecutiva de Errani e Paolini no saibro de Paris, considerando as cinco vitórias nos Jogos Olímpicos de 2024.

Na próxima fase, as italianas vão enfrentar a russa Veronika Kudermetova e a belga Elise Mertens, cabeças de chave 6.

Como foi o jogo

A partida disputada na quadra Simonne-Matheieu foi de alto nível. Bia e Laura conseguiram a primeira quebra do jogo em 2-1, quando Errani sacava. Porém, as italianas devolveram o break em 2-2, no saque da alemã.

Mais uma vez a dupla da brasileira tomou a dianteira com uma quebra em 4-3, em novo saque de Errani, que em 2012 foi campeã de duplas em Paris.

E o filme se repetiu. As italianas imediatamente empataram em 4-4, novamente no saque de Siegemund e, depois de lutarem para manter o serviço de Paolini, conseguiram quebrar o de Bia Haddad e fechar o primeiro set em 6 a 4, com expressivo aproveitamento de 57% dos pontos vencidos na devolução de saque.

O segundo set começou com as campeãs olímpicas impondo seu ritmo veloz. Paolini, que no domingo caiu nas oitavas de final de simples, após perder três match points contra a ucraniana Elina Svitolina, subiu o nível de seu jogo.

Paolini não teve seu saque quebrado durante o jogo. JULIEN DE ROSA / AFP

E a primeira quebra foi favorável às italianas, que marcaram 2-0 no saque de Bia. A brasileira e a alemã se recuperaram e devolveram o break (1-2) ao conseguirem uma terceira quebra no saque de Errani.

Mas outra vez elas não conseguiram confirmar o saque e Siegemund foi quebrada em 1-3, assim como Bia no 1-5.

A brasileira e a alemã conseguiram ainda devolver uma quebra em 2-5, quando Errani sacou para fechar o jogo e diminuíram a diferença com a confirmação do serviço de Siegemund. Porém, as italianas saíram de um 15-30 no nono game e fecharam o jogo.

Ranking

Com a campanha, Bia Haddad está ganhando cinco colocações no ranking de duplas da WTA e chegando ao 39º lugar. Laura Siegemund está saindo do 25º para o 23º.