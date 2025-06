Bia Haddad Maia perde match point, leva virada e dá adeus ao WTA de Queen's

A brasileira Bia Haddad Maia esteve muito próxima de se classificar para as quartas de final do WTA 500 de Queen's , em Londres, na Inglaterra. Nesta quarta-feira (11), ela enfrentou uma velha conhecida, a estadunidense Emma Navarro , nona do mundo, e perdeu por 2 a 1 , de virada, parciais de 1/6, 7/6 (7/4) e 6/3, em 2h47min de partida.

O jogo

Na Andy Murray Arena, em Londres, Bia fez um excelente primeiro set , com três quebras de saque e aproveitamento de 78% dos pontos jogados com o primeiro serviço e fechou por 6 a 1 , em apenas 27 minutos.

A brasileira perdeu o saque no game de abertura do segundo set, mas devolveu o break em 2-2. Com Navarro jogando melhor, o jogo cresceu. Bia Haddad defendeu o serviço e conseguiu ter um match point no 10º game, quando a estadunidense sacou.