Bia Haddad Maia é finalista de duplas do WTA 250 de Nottingham

Com um excelente desempenho, Bia Haddad Maia está na decisão de duplas do WTA 250 de Nottingham , na Inglaterra, torneio onde em 2022 foi campeã de simples e duplas .

Bia e Laura irão jogar a terceira final da parceria e ainda buscam o primeiro título. Em 2023, elas foram vice-campeãs no WTA 1000 de Indian Wells (EUA) e, nesta temporada, repetiram o feito no WTA 500 de Adelaide (Austrália) .

A brasileira soma sete títulos de duplas no circuito da WTA e é a número 41 do ranking. Ela está ganhando quatro posições com a campanha na grama inglesa e, até o momento, chegando ao 37º lugar. Se for campeã no domingo (22) deverá alcançar a 34ª colocação.