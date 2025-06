Bia Haddad Maia é bicampeã de duplas em Nottingham

Laura Siegemund (E) e Bia HAddad (D), as campeãs de Nottingham.

A brasileira Bia Haddad Maia é bicampeã de duplas do WTA 250 de Nottingham , na Inglaterra. Neste domingo (22), ela e a alemã Laura Siegemund venceram a cazaque Anna Danilina e a japonesa Ena Shibahara por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/2, em 1h18min de partida.

Esta foi a terceira final da parceria e o primeiro título conquistado . Em 2023, Bia e Laura foram vice-campeãs no WTA 1000 de Indian Wells (EUA) e, nesta temporada, repetiram o feito no WTA 500 de Adelaide (Austrália) .

Agora, a paulista de 29 anos soma oito títulos de duplas no circuito da WTA. Com a campanha da semana, Bia está ganhando quatro posições e chegando ao 37º lugar no ranking.