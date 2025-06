Bia Haddad e João Fonseca são a esperança do Brasil em Wimbledon; veja o que esperar

Montagem com fotos de Kirill KUDRYAVTSEV e Glyn KIRK / AFP

Bia Haddad Maia e João Fonseca são os brasileiros com melhores chances em Wimbledon.

O tradicional torneio de Wimbledon começa nesta segunda-feira (30), em Londres, e dois tenistas são a esperança do Brasil por um bom resultado na grama.

— Tanto o João como a Bia tem jogos difíceis. Os dois adversários estão em ascensão no ranking e já enfrentaram (os brasileiros) anteriormente — analisa André Ghem, comentarista de tênis da ESPN.

O primeiro desafio de Fonseca será Jacob Fearnley, 23 anos, que ocupa a 51ª posição no ranking da ATP . O brasileiro já enfrentou o britânico duas vezes e venceu em ambas.

— O Fearnley é um cara que vem subindo no ranking, numa posição parecido com o João. É um adversário perigoso de primeira rodada — explica Ghem.

No feminino, Bia enfrentará Rebecca Sramkova, 28 anos, atual 36 no ranking da WTA. A brasileira já venceu a eslovaca em quatro oportunidades, de seis jogos disputados entre as duas.