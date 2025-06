Bernardinho diz que virada sobre Ucrânia na Liga das Nações de vôlei foi teste fundamental

O técnico da seleção brasileira masculina de vôlei, Bernardinho, elogiou a atitude sua equipe na virada sobre a Ucrânia na manhã deste sábado pela Liga das Nações, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. "A construção da atitude que tivemos é fundamental", afirmou o técnico.

Irreconhecível em quadra no início da partida, o Brasil levou 2 sets a 0 com muitos erros, especialmente na recepção e no bloqueio, mas se recuperou foi buscar a virada. Ainda temos muita coisa a melhorar", disse Bernardinho. "A Ucrânia nos mostrou isso nos dois primeiros sets, mas o time de forma alguma se entregou. Testes como esse são fundamentais para uma geração que pouco jogou em um ambiente de pressão como esse. O time se mostrou resiliente mais uma vez. Não podemos deixar de ir numa bola, de tentar. Vamos errar, mas desistir, nunca."