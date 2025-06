Benfica vence, passa em 1º do grupo e coloca Bayern no caminho do Flamengo na Copa de Clubes

Contra todos os prognósticos, o Benfica avançou para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes como líder do Grupo C, ao vencer o Bayern de Munique por 1 a 0 nesta terça-feira (24), resultado que coloca o time alemão no caminho do Flamengo na próxima fase.

O gol da vitória dos 'Encarnados' foi marcado aos 13 minutos pelo norueguês Andreas Schjelderup, aproveitando cruzamento rasteiro de seu compatriota Fredrik Aursnes.

Um chute de fora da área de Joshua Kimmich poderia ter empatado o jogo para o Bayern no Estádio Bank of America, mas o gol foi anulado por impedimento de Harry Kane, que bloqueou a visão do goleiro do Benfica.

Apesar da derrota, as duas primeiras vitórias na fase de grupos (10 a 0 sobre o Auckland City e 2 a 1 sobre o Boca Juniors) garantiram a classificação dos bávaros na segunda colocação.

Já garantido como líder do Grupo D, o Flamengo, que ainda entra em campo nesta terça-feira, contra o Los Angeles FC, enfrentará o Bayern nas oitavas de final no próximo domingo, em Miami, a partir das 17h (horário de Brasília).

Já o Benfica aguarda o resultado do jogo de logo mais (22h) entre Chelsea e Espérance da Tunísia para conhecer seu próximo adversário.

- Surpresa para o Bayern -

O jogo foi quente, não necessariamente pelas ações em campo, mas pela sensação térmica de 40ºC, que fez o atacante do Benfica Gianlucca Prestianni cair no gramado pedindo água e gelo para se recuperar.

Os reservas do Bayern não ficaram no banco no primeiro tempo para escapar do sol. Voltaram no segundo tempo.

O técnico do time alemão, Vincent Kompany, poupou alguns titulares, optando por Tom Bischof e João Palhinha, com o ídolo Thomas Müller no ataque.

O Bayern começou controlando a posse de bola, abrindo o campo e buscando lançamentos em profundidade.

A primeira chance veio logo aos três minutos, com Müller recebendo pela direita e cruzando para a área, mas António Silva se antecipou a Bischof e afastou o perigo.

O Benfica fez os alemães diminuírem o ritmo. Aos nove minutos, Ángel Di María soltou uma bomba e o goleiro Manuel Neuer defendeu. O atacante argentino participava da maioria das ações ofensivas do time de Lisboa no primeiro tempo.

Pouco depois, o gol. O lateral-direito Fredrik Aursnes foi para o ataque e cruzou por baixo para Andreas Schjelderup, que balançou as redes batendo de primeira.

O nervosismo tomou conta do Bayern, e até mesmo o experiente Neuer teve dificuldade para afastar uma bola que desviou no zagueiro Dayot Upamecano e quase entrou no próprio gol do alemão.

O Benfica fechou suas linhas e o Bayern não conseguiu mudar a tônica do jogo até o intervalo.

- Pressão alemã -

Kompany colocou em campo Joshua Kimmich, Michael Olise e Harry Kane no comando do ataque. Com eles, o time se lançou completamente para a área adversária e iniciou uma pressão em busca do empate.

Em seu primeiro lance, Kimmich lançou Sané nas costas da defesa do Benfica. Olise também criava, enquanto os portugueses lutavam para se defender. Um chute de média distância de Kimmich foi direto para o gol. Mas Kane, impedido, obstruiu a visão do goleiro, e o árbitro anulou a jogada.

O segundo tempo foi de domínio total do Bayern, que parou na grande atuação do goleiro Anatoliy Trubin.

O camisa 1 do Benfica fez várias defesas importantes, incluindo um chute de Laimer e várias tentativas de Sané.

"O resultado não foi o que esperávamos", reconheceu Müller após a partida. "Nosso primeiro tempo não foi bom o suficiente. "No segundo tempo tivemos muitas oportunidades de virar o jogo e aí estaríamos tendo outra conversa".

"Com essa intensidade e a forma como criamos oportunidades, podemos olhar para frete de forma positiva", acrescentou.

- Escalações:

Benfica: Anatolii Trubin - Leandro Barreiro, António Silva, Nicolás Otamendi, Samuel Dahl - Ángel Di María (João Rêgo, 87'), Fredrik Aursnes, Renato Sanches (Adrian Bajrami, 78'), Gianluca Prestianni (Orkun Kökcü, 55'), Andreas Schjelderup (Muhammed Kerem Aktürkoglu, 55') - Vangelis Pavlidis (Tiago Gouveia, 87'). Técnico: Bruno Lage

Bayern de Munique: Manuel Neuer - Sacha Boey (Konrad Laimer, 62'), Dayot Upamecano (Jonathan Tah, 58'), Josip Stanisic, Raphaël Guerreiro - Leroy Sané, João Palhinha (Joshua Kimmich, 46'), Tom Bischof (Harry Kane, 46'), Thomas Müller, Aleksandar Pavlovic - Serge Gnabry (Michael Olise, 46'). Técnico: Vincent Kompany.