Benfica atropela o Auckland e goleia em jogo paralisado por mais de duas horas

Di Maria abriu o placar, de pênalti, para o Benfica. Federico PARRA / AFP

O Benfica precisou de uma parada de mais de duas horas por conta de uma tempestade para acordar. Mas, quando o jogo voltou para o segundo tempo, os portugueses atropelaram: fizeram 6 a 0 no Auckland City e venceram o primeiro jogo no Mundial de Clubes, nesta sexta-feira (20).

Nos primeiros 45 minutos, a vantagem dos benfiquistas era mínima, com gol de Di María, de pênalti. Na etapa final, Barreiro duas vezes, Renato Sanches, Pavlidis e Di María, de novo de pênalti, decretaram a goleada.

Com o resultado, o Benfica chega a 4 pontos, e lidera momentaneamente o grupo C do Mundial de Clubes. Ainda nesta sexta-feira, em Miami, Bayern e Boca Juniors se enfrentam, às 22h.

Na última rodada, o Benfica faz duelo europeu contra o Bayern. Já o Auckland enfrenta o Boca Juniors. Os dois jogos acontecem na terça-feira, às 16h.

Vantagem mínima

Goleiro Garrow, que vinha de sete boas defesas, não conseguiu impedir Di Maria de abrir o placar, de pênalti. Federico PARRA / AFP

O esperado era que o Benfica desfilasse seu futebol e vencesse o Auckland City sem dificuldades. E o time português entrou em campo obstinado a fazer valer o favoritismo, com 18 finalizações no primeiro tempo. Mas só se sobressaiu ao goleiro Garrow, estudante em tempo integral, após uma bobeada da defesa.

No último minuto do primeiro tempo, Prestianni ia invadindo a área em busca da finalização, quando foi derrubado por Zeb. A arbitragem assinalou pênalti. E aí, não tinha como Garrow parar Di Maria. O argentino cobrou com perfeição e, enfim, colocou o Benfica em vantagem.

Antes disso, os portugueses até haviam balançado as redes, aos 42. Após bola cruzada à área, Pavlidis dividiu com o goleiro e, na sobra, Aursnes empurrou para as redes. A arbitragem, porém, assinalou infração em Garrow e anulou o gol.

Jogo interrompido

Os times saíram para o intervalo e demoraram a voltar. Por conta das condições climáticas, a partida foi interrompida em Orlando. Até as autoridades autorizarem o início do segundo tempo foram mais de 2h30min de paralisação. O jogo foi retomado às 16h20min, horário de Brasília.

Benfica acorda e atropela na segunda etapa

Benfica goleou por 6 a 0. ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O Auckland City voltou disposto a, ao menos, ensaiar uma reação. Logo no início do segundo tempo, foram duas chegadas perigosas em sequência dos neozelandeses, que pressionaram o Benfica.

Mas a reação ficou mesmo no ensaio. Isso porque, aos sete minutos, em trama que Kokçu achou Pavlidis, o atacante driblou o defensor do Auckland e ampliou para o Benfica.

Dez minutos depois, a goleada começou a se consolidar. Após jogada pela direita, a bola foi escorada de dentro para a entrada da área. Renato Sanches bateu rasteiro e morreu no canto esquerdo do goleiro Trubin.

A entrada de Renato Sanches no lugar de Kokçu, que rendeu inclusive uma discussão com Bruno Lage no banco de reservas, deu outro ritmo para a partida. Ele serviu Leandro Barreiro, que marcou duas vezes. De pênalti de novo, no último lance da partida, Di María deu números finais a goleada e assegurou a primeira vitória dos portugueses no torneio.

Mundial de Clubes — 2ª rodada do Grupo C — 20/06/2025

Benfica (6)

Trubin; Aursnes (Tiago Gouveia), António Silva (Bjarami), Otamendi e Carreras (Dahl); Barreiro, Kökçu (Renanto Sanches) e Di Maria; Aktürkoglu, Prestianni (João Rego) e Pavlidis. Técnico: Bruno Lage.

Auckland City (0)

Garrow; Lagos, Mitchell, Den Heijer, Boxall e Bell; Ilich (Jackson Manuel), Zhou (Garriga), David Yoo e Zeb (Manickum); Bevan (De Vries). Técnico: Paul Posa.

GOLS: Di Maria (49/1°T e 52/2°T), Pavlidis (8/2°T), Renato Sanches (18/2°T) e Barreiro (31 e 33/2°T)

CARTÕES AMARELOS: Carreras e Kokçu (B)

ARBITRAGEM: Falahi Salman, auxiliado por Al Naemi Rasman e Al Shammari Majid. VAR: Al Marri Khamis (quarteto catari).