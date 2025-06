Benfica arranca empate contra Boca Juniors (2-2) na estreia na Copa de Clubes

Boca Juniors e Benfica empataram em 2 a 2 nesta segunda-feira (16), no Hard Rock Stadium, em Miami, na estreia no Grupo C da Copa do Mundo de Clubes, em uma partida em que a equipe argentina desperdiçou uma vantagem de dois gols.

O time 'xeneize' parecia ter feito o mais difícil no início do jogo, com gols de Miguel Merentiel (21') e Rodrigo Battaglia (27'), mas o Benfica reagiu com um pênalti convertido por Ángel Di María (45'+3) e uma cabeçada de Nicolás Otamendi na reta final (84').

Em um Hard Rock Stadium que lembrava La Bombonera, a grande torcida do Boca empurrou o time para o ataque desde o primeiro minuto com gritos constantes de "Dale Boca... Dale Bo!" e vaias para os adversários. Todos de pé, pulando sem parar.

Contagiados por esse clima, os argentinos partiram com tudo, pressionando agressivamente e sufocando o Benfica, que mal conseguia criar perigo.

E o Boca, depois de mostrar sua destreza defensiva, começou a encontrar caminhos em direção ao gol adversário com jogadas diretas.

Em uma dessas investidas pela esquerda, o lateral Lautaro Blanco passou a bola por entre as pernas de seu marcador, Samuel Dahl, e cruzou certeiro para a primeira trave, para o desvio do uruguaio Merentiel.

A torcida do Boca fez o estádio tremer e voltou a levar a torcida ao delírio seis minutos depois com a cabeçada de Battaglia. A partida parecia toda do Boca Juniors com 2 a 0 no placar e sem sinal de vida do Benfica.

Mas, nos acréscimos do primeiro tempo, o meio-campista Carlos Palacios cometeu um pênalti ingênuo ao dar uma joelhada em Nicolás Otamendi após um escanteio.

O VAR confirmou a penalidade, apesar dos protestos dos jogadores do Boca Juniors. Di María mostrou frieza e cobrou colocado, no canto. Um gol que parecia uma recompensa imerecida, considerando o primeiro tempo do clube lisboeta.

"Tentamos vencer o jogo. Sabemos como é o futebol argentino. Não jogamos bem no primeiro tempo. Precisávamos de um pouco mais. Melhoramos no segundo tempo e tentamos vencer o jogo", disse 'El Fideo'.

- Reação do Benfica -

O segundo tempo mostrou um jogo diferente e mais difícil, com inúmeras faltas de ambos os lados e poucas chances criadas.

O time português, comandado pelo técnico Bruno Lage (ex-Botafogo), ainda não conseguia encontrar o seu jogo. E o Boca parecia ter tudo sob controle, apesar de ter diminuído um pouco na intensidade.

O cartão vermelho recebido pelo atacante italiano Andrea Belotti, do Benfica, aos 70 minutos, parecia selar o destino da partida.

Mas, em um lapso da defesa excessivamente passiva do Boca, Otamendi marcou de cabeça empatando o jogo.

A torcida do Boca sentiu o golpe, mas continuou empurrando o time até o apito final.

E ainda houve tempo em campo para o árbitro mostrar o segundo cartão vermelho consecutivo, desta vez para o zagueiro do Boca, Jorge Figal.

"Há muitas coisas boas e outras a melhorar. O adversário é muito forte, sabíamos disso", disse o técnico do Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, em entrevista coletiva.

"Acho que tivemos uma boa organização (...) Foi difícil para o adversário", acrescentou o técnico, que lamentou o gol de empate do Benfica nos minutos finais da partida.

Após este resultado, o clube argentino e o Benfica estão na segunda colocação do Grupo C, com um ponto, atrás do Bayern de Munique, que goleou o modesto Auckland City, da Nova Zelândia, por 10 a 0 no domingo.

Escalações:

Boca Juniors: Agustín Marchesín - Luis Advíncula, Nicolás Figal, Rodrigo Battaglia, Lautaro Blanco - Carlos Palacios, Ayrton Costa, Alan Velasco (Milton Giménez, 58'), Ander Herrera (Tomás Belmonte, 30'), Kevin Zenon - Miguel Merentiel (Exequiel Zeballos, 65'). Técnico: Miguel Ángel Russo.

Benfica: Anatoliy Trubin - Álvaro Fernández, Antonio Silva, Nicolás Otamendi, Fredrik Aursnes - Ángel Di María (Gianluca Prestianni, 77'), Florentino Luis (Leandro Barreiro, 90'), Renato Sanches (Orkun Kokcu, 62'), Samuel Dahl (Andrea Belotti, 46'), Bruma (Kerem Akturkoglu, 62') - Evangelos Pavlidis. Técnico: Bruno Lage.