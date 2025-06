Belga Elise Mertens é campeã na Holanda 

A belga Elise Mertens, 29 anos, conquistou neste domingo (15) o título do WTA 250 de ‘s-Hertogenbosch, na Holanda. Na decisão do torneio disputado na grama, ela venceu a romena Elena-Gabriela Ruse em sets diretos, com parciais de 6/3 e 7/6 (7-4), em 1h57min de jogo.