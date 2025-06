Beatriz Souza perde na segunda rodada e Brasil encerra Mundial de judô com duas medalhas individuais

Bia Souza (D) perdeu para croata Vukovic (E). ATTILA KISBENEDEK / AFP

A seleção brasileira de judô encerrou sua campanha no Campeonato Mundial, que acontece em Budapeste, na Hungria, com duas medalhas individuais, a prata do gaúcho Daniel Cargnin e o bronze da paranaense Shirlen Nascimento.

Nesta quinta-feira (19), a competição entrou no sétimo e último dia das disputas por categoria e os pesados foram para o tatame. A grande expectativa brasileira estava em Beatriz Souza, campeã olímpica acima de 78 kg.

Mas a número 2 do mundo, que após o ouro em Paris-2024 só disputou duas competições, o Campeonato Pan-Americano e Oceania, em que foi campeã, e o Grand Slam de Astana (Cazaquistão), em que ficou na quinta posição, não fez uma boa competição.

Bia estreou diante da angolana Crislayn Rodrigues, 55ª do ranking, e enfrentou dificuldades para vencer, garantindo o triunfo apenas no golden score, com um waza-ari.

Na segunda rodada, a brasileira encarou a croata Helna Vukovic (18ª) e em novo combate travado, com as duas judocas recebendo duas punições (shidôs), a decisão chegou ao golden score e Bia acabou sendo desclassificada, com uma terceira penalização, com 6min6seg de disputa.

Buzacarini cai na estreia

Entre os homens (+100 kg), Rafael Buzacarini começou direto na segunda rodada e também não avançou.

Número 51 do mundo, o experiente atleta de 33 anos foi derrotado pelo russo Tamerlan Bashaev, nono da classificação, por waza-ari no golden score.

Equipes mistas

Agora, o Brasil se prepara para a disputa do torneio por equipes mistas, que acontecerá na sexta-feira (20). Bronze nos Jogos de Paris, o time brasileiro busca repetir um lugar no pódio.

A estreia será contra o Cazaquistão e, em caso de vitória, o time brasileiro irá enfrentar quem passar entre Alemanha e Azerbaijão, nas quartas de final. Campeã olímpica, a França é potencial rival para as semifinais.