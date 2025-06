Bayern vence Flamengo (4-2) e vai enfrentar PSG nas quartas da Copa de Clubes

O Bayern de Munique do imparável Harry Kane acabou com o sonho do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes neste domingo (29), em Miami, ao vencer o time brasileiro por 4 a 2 nas oitavas de final, em um jogo em que mostrou sua superioridade diante de uma equipe aguerrida.

Os campeões alemães abriram o placar com um gol contra do chileno Erick Pulgar (6') e encaminharam a vitória com um gol de Leon Goretzka (41') e dois de Kane (9' e 73').

Os cariocas conseguiram diminuir em dois momentos, com Gerson (33') e Jorginho (54'), de pênalti, mas acabaram sucumbindo à fria eficiência dos bávaros.

Nas quartas de final, o Bayern de Munique vai enfrentar o Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League, no sábado, em Atlanta, em um confronto que promete ser espetacular.

Antes da partida, o técnico Filipe Luís estava confiante de que a força mental e a motivação de sua equipe compensariam uma "pequena diferença de qualidade". Mas a realidade é que, neste domingo, a diferença individual entre as duas equipes não era pouca.

Em um início supersônico, os bávaros sufocaram um Flamengo excessivamente nervoso graças a uma excelente pressão no campo adversário.

Joshua Kimmich deu o primeiro aviso com um chute desviado para escanteio após uma bola mal afastada pelo goleiro Agustín Rossi. E nesse escanteio, o chileno Erick Pulgar marcou um gol contra ao tentar desviar de cabeça.

O início de pesadelo do time carioca continuou três minutos depois, quando o francês Dayot Upamecano roubou a bola no campo do Flamengo e deu uma assistência para Kane.

O atacante inglês disparou de pé esquerdo do meio-campo e viu seu chute, levemente desviado por um zagueiro, bater na primeira trave de Rossi e entrar.

- Flamengo diminui -

Os bávaros venciam por 2 a 0 e pareciam ter o jogo sob controle. Mas, com a vantagem, os jogadores comandados por Vincent Kompany recuaram, confiantes em conseguir um contra-ataque, e o Flamengo finalmente apareceu.

Sob a liderança de Luiz Araújo, o time carioca assumiu a posse da bola e se mostrou perigoso. O ponta brasileiro tentou a sorte várias vezes pela esquerda e viu Manuel Neuer desviar um chute à queima-roupa com um belo mergulho.

O Flamengo agora se parecia mais com o time que havia brilhado na primeira metade da temporada com seu estilo de jogo ofensivo e vertical.

Araújo chutou para fora depois de um domínio acrobático na área e, na jogada seguinte, cruzou para Gerson, que finalizou de primeira após um desvio de Arrascaeta.

A torcida do Flamengo, em grande maioria nas arquibancadas de um Hard Rock Stadium quase lotado, foi ao delírio. Havia jogo.

O Bayern, no entanto, voltou a aumentar a intensidade.

Com Kimmich no comando, os bávaros voltaram a se instalar no campo adversário e aproveitaram uma bola mal afastada por Luiz Araújo para marcar o terceiro, com um chute de Goretzka de fora da área.

Mais uma vez os campeões alemães mostravam pura eficiência.

- Kane não perdoa -

O Flamengo não desistiu. Ao retornar do vestiário, voltou a pressionar e partir para cima na direção do gol após cada roubo de bola.

Depois de um cruzamento aparentemente inofensivo, o ponta do Bayern, Michael Olise, cometeu um pênalti ao desviar a bola com o antebraço. Jorginho se encarregou da cobrança e converteu, enganando Neuer.

Os brasileiros voltaram ao jogo e tudo parecia possível. Mas, como havia acontecido no primeiro tempo, o Bayern voltou a pisar no acelerador.

Uma perda de bola de Luiz Araújo em seu próprio campo levou Kane a marcar seu segundo gol após um belo passe entre linhas de Kimmich. O inglês, matador, finalizou com um chute colocado, longe do alcance de Rossi.

O Bayern, mais solto, buscou o quinto gol com Olise e Leroy Sané, que havia começado o jogo no banco. Mas o Flamengo conseguiu evitar o pior.

Escalações:

Flamengo: Agustin Rossi - Wesley, Léo Ortiz, Leonardo Pereira, Alex Sandro (Ayrton, 82') - Gerson (Wallace Yan, 82'), Erick Pulgar (Allan, 45'+1), Giorgian De Arrascaeta (Bruno Henrique, 58'), Jorginho (Nicolás De La Cruz, 81'), Luiz Araujo - Gonzalo Plata. Técnico: Filipe Luis.

Bayern de Munique: Manuel Neuer - Konrad Laimer (Thomas Müller, 90'+3), Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanisic - Joshua Kimmich, Leon Goretzka (Aleksandar Pavlovic, 59') - Michael Olise, Serge Gnabry (Jamal Musiala, 72'), Kingsley Coman (Leroy Sané, 58') - Harry Kane (Sacha Boey, 90'+3). Técnico: Vincent Kompany.