Bayern vence Boca (2-1) e se classifica para oitavas da Copa de Clubes

O Bayern de Munique venceu o Boca Juniors por 2 a 1, em Miami, nesta sexta-feira (20), e se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, numa atuação corajosa do clube argentino, que segurou o empate até a reta final.

Em um Hard Rock Stadium lotado de torcedores do Boca, o atacante do Bayern Harry Kane abriu o placar aos 18 minutos.

Os 'xeneize' reagiram e empataram a partida com um gol de Miguel Merentiel aos 66 minutos.

Mas quando o Boca saboreava o momento e olhava para o relógio, o ponta Michael Olise acabou com as esperanças do Boca aos 84 minutos e garantiu a classificação dos bávaros para a próxima fase, quebrando a invencibilidade dos clubes sul-americanos contra times europeus neste torneio.

A primeira hora de jogo foi um monólogo para o Bayern. O time alemão passeava com a bola e atacava com habilidade contra um Boca Juniors que começou nervoso e irregular, a ponto de mal conseguir entrar no campo adversário.

Os alemães procuravam repetidamente o habilidoso Michael Olise pela direita, e ele os enfrentou incansavelmente, sempre com perigo. Um pesadelo para a defesa do Boca.

O francês marcou um gol olímpico aos 8 minutos, que o VAR posteriormente anulou devido a um empurrão de Serge Gnabry no goleiro do Boca Juniors, Agustín Marchesín.

O Boca se cansou de perseguir a bola em uma noite de 29 graus e não conseguiu encontrar o tipo de ataque que havia tido contra o Benfica.

Do outro lado, os bávaros se aproximavam do gol argentino, com Harry Kane se envolvendo cada vez mais.

Em sua primeira boa defesa, o atacante inglês encontrou Olise na ponta, mas o cruzamento do ponta não foi finalizado.

Pouco importava. Três minutos depois, aos 18 minutos, o inglês colocou seu time na frente com um chute de canhota de dentro da área, aproveitando uma bola mal afastada da defesa azul e dourada.

O time do téncnico Vincent Kompany, solto, quase marcou o segundo gol um minuto depois, mas o ponta Kingsley Koman não alcançou por centímetro um cruzamento rasteiro de Gnabry.

O Boca Juniors criava muito pouco e não conseguia incomodar o campeão da Bundesliga. A primeira chance, uma cobrança de falta inofensiva de Carlos Zenón, veio aos 31 minutos. E a defesa continuava sofrendo mais do que o esperado.

Marchesín salvou seu time pouco antes do intervalo ao vencer no mano a mano contra Olise, que foi perfeitamente lançado por Coman em profundidade.

- Esperança frustrada -

O time 'Xeneize' pressionou um pouco mais ao retornar do vestiário, encorajado pelo fervor de milhares de torcedores que não paravam de cantar nas arquibancadas do Hard Rock Stadium.

O lateral peruano Luis Advíncula se viu sozinho na ponta, mas seu chute de canhota saiu alto demais.

O ponta Alan Velasco tentava escapar, correndo por entre as linhas no início do segundo tempo.

O Bayern, no entanto, teve as melhores chances naqueles minutos. Olise desperdiçou um chute certeiro da altura da marca do pênalti após bom passe de Joshua Kimmich, e a defesa do Boca desviou um disparo de Kane de dentro da área.

Os bávaros pareciam estar controlando o ritmo, mas a loucura estava prestes a explodir em Miami.

Rodrigo Battaglia roubou a bola de Coman em seu próprio campo, Velasco lançou um passe longo para Merentiel, e o uruguaio venceu o goleiro Manuel Neuer após superar o zagueiro Josip Stanisic com um passe magistral.

O Boca voltava a acreditar. Se conseguiu encarar o europeu Benfica, por que não o Bayern?

Os torcedores do Boca redobraram os cânticos. "Dale Boca, dale bo." De repente, tudo parecia possível, e o Bayern parecia estar se recuperando do golpe.

Mas a lógica prevaleceu mais uma vez. Em uma disputa na área do Boca, a bola chegou a Kane, e o atacante, com muita inteligência, tocou atrás paara Olise, que finalizou com um potente chute de canhota.

O gol silenciou momentaneamente a torcida do Boca pela primeira vez naquela noite. O time havia lutado bravamente, mas não foi o suficiente.

Com dois pontos no Grupo C, o Boca Juniors não depende mais de si mesmo para avançar às quartas de final.

O Benfica de Lisboa, com quatro pontos, pode eliminar o clube de Buenos Aires em sua partida contra o Bayern de Munique na próxima semana.

E para o Boca Juniors, uma vitória por uma boa margem de gols é essencial contra o modesto Auckland City, da Nova Zelândia.

Escalações:

Bayern de Munique: Manuel Neuer (cap) - Konrad Laimer, Jonathan Tah, Josip Stanisic, Raphaël Guerreiro (Dayot Upamecano 67') - Michael Olise, Joshua Kimmich, Serge Gnabry (Jamal Musiala 56', Müller 82'), Leon Goretzka (Aleksandar Pavlovic 56'), Kingsley Coman (Leroy Sané 67') - Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.

Boca Juniors: Agustín Marchesin - Luís Advincula, Lautaro Di Lollo, Ayrton Enrique Costa, Lautaro Blanco - Kevin Zenon (Malcom Braida 59'), Rodrigo Battaglia, Alan Agustin Velasco (Marcelo Saracchi 80'), Tomás Belmonte (William Alarcon 69'), Carlos Palacios (Milton Gimenez 69') - Miguel Merentiel (cap) (Exequiel Zeballos 80'). Técnico: Miguel Ángel Russo.