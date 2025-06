Bayern perde para o Benfica e será adversário do Flamengo nas oitavas do Mundial de Clubes

Schjelderup (D) celebra o gol do Benfica. MICHAEL REAVES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O Benfica venceu o Bayern de Munique, nesta terça (24), em Charlotte, e avançou como primeiro colocado do Grupo D. A vitória por 1 a 0, com gol de Schjelderup, faz com que o clube português enfrente o segundo colocado do Grupo C, enquanto os alemães serão adversários do Flamengo nas oitavas.

Chelsea ou Espérance, que jogam nesta terça, às 22h, podem ser os rivais do Benfica na próxima fase. Além do gol no primeiro tempo, os portugueses contaram com atuação de gala do goleiro Trubin, que evitou o empate na segunda etapa.

Benfica melhor no primeiro tempo

Com time misto, os alemães entraram em campo sem muita disposição. Por outro lado, desde o começo da primeira etapa, o Benfica foi atrás do gol. Di María tentou de fora da área, mas parou em Neuer.

Aos 12 minutos, o argentino puxou o ataque, passou para Aursnes, que cruzou da linha de fundo para o meio da área. O jovem Schjelderup apareceu com liberdade e finalizou no canto direito do goleiro alemão.

O gol não mexeu na disposição do Bayern, que teve mais a bola, mas pouco perigo ofereceu para os portugueses. A melhor chance foi antes do intervalo, com uma boa jogada de Gnabry na linha de fundo, que cruzou para Sané chegar finalizando. Porém, a bola subiu demais.

Trubin salva o Benfica

O Bayern voltou do intervalo com três titulares: Kimmich, Olise e Kane. Com cinco minutos, os alemães tiveram duas chances, mas Trubin defendeu ambas.

No chute que entrou, conclusão de Kimmich de fora da área, o árbitro anulou por conta de um impedimento de Kane. O goleiro ucraniano do Benfica seguiu salvando a vitória, com uma defesa de puro reflexo no chute de Pavlovic.

A pressão aumentou nos minutos finais. Sané saiu na cara do gol, mas Trubin defendeu mais uma. Sem espaço, o Bayern apostou em cruzamentos, mas o Benfica soube se segurar até o fim.

FICHA TÉCNICA

Mundial de Clubes - 3ª rodada do Grupo D - 24/06/2025

Bayern de Munique (0)

Neuer; Boey (Laimer, 16'/2ºT), Upamecano (Tah, 13'/2ºT), Stanisic e Guerrero; Palhinha (Kimmich, INT), Pavlovic, Sané, Bischof (Kane, INT) e Gnabry (Olise, INT); Müller. Técnico: Vincent Kompany

Benfica (1)

Trubin; Aursnes, António Silva, Otamendi e Dahl; Renato Sanches (Bajrami, 33'/2ºT), Barreiro, Di Maria (João Rêgo, 41'/2ºT), Prestianni (Akturkoglu, 9'/2ºT) e Schjelderup (Kokçu, 9'/2ºT); Pavlidis (Tiago Gouveia, 41'/2ºT). Técnico: Bruno Lage

GOLS: Schjelderup, aos 12 minutos do primeiro tempo

CARTÕES AMARELOS: Renato Sanches (B), Otamendi (B), Tiago Gouveia (B)

ARBITRAGEM: François Letexier, auxiliado por Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni (trio francês).