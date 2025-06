Bayern de Munique massacra Auckland City (10-0) em sua estreia na Copa do Mundo de Clubes

Sem surpresas, o Bayern de Munique atropelou o modesto Auckland City FC por 10 a 0 neste domingo (15), em Cincinnati, na partida de abertura do Grupo D da Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos.

Jamal Musiala foi a estrela dos atuais campeões da Bundesliga, marcando três gols (67', 73' de pênalti e 84') na goleada sobre o time amador da Nova Zelândia no Estádio TQL, em Cincinnati, Ohio.

Kingsley Coman (6' e 21'), Michael Olise (20' e 45'+3) e o veterano Thomas Müller (45' e 89') marcaram dois gols cada. Sacha Boey balançou a rede uma vez (18') diante de 21.152 espectadores.

A primeira rodada da fase de grupos será encerrada na segunda-feira com a partida entre Boca Juniors e Benfica, em Miami, às 19h (horário de Brasília).

Harry Kane foi titular no time do técnico belga Vincent Kompany, mas o atacante inglês não conseguiu deixar sua marca de artilheiro antes de ser substituído aos 15 minutos do segundo tempo por Musiala, que marcou três vezes em apenas 17 minutos.

Os gigantes bávaros desfrutaram de um passeio sob o sol do meio-dia em Cincinnati, com dois gols do ponta francês Kingsley Coman nos primeiros 21 minutos, em uma sequência de gols de seus compatriotas Sacha Boey e Michael Olise.

- 1º gol da Copa de Clubes -

O gol de Coman aos seis minutos foi o primeiro da Copa do Mundo de Clubes, após o empate em 0 a 0 entre Inter Miami e Al Ahly na partida de abertura, disputada no sábado, em Miami.

Müller marcou o quinto gol, e Michael Olise, com seu segundo gol da tarde, fechou em 6 a 0 nos acréscimos do primeiro tempo.

O Auckland City conseguiu conter o ataque alemão durante boa parte do segundo tempo, até que Musiala se destacou e marcou três gols, incluindo um de pênalti.

Müller fez 10 a 0 aos 89 minutos para um time do Bayern que já conquistou o Mundial de Clubes em seu formato anterior de sete times, em 2013 e 2020.

O gigante da Baviera obteve vitórias por placares ainda mais elásticos na Copa da Alemanha, mas a diferença de 10 gols iguala seu maior triunfo na Bundesliga: uma vitória histórica por 11 a 1 sobre o Borussia Dortmund em 1971.

O Bayern, que contou com a estreia do zagueiro Jonathan Tah - recém-chegado do Bayer Leverkusen -, vai enfrentar o Boca Juniors na próxima rodada, na sexta-feira, em Miami.

No mesmo dia, o Auckland City vai encarar o Benfica, em Orlando.

- Escalações:

Bayern de Munique: Manuel Neuer (cap) - Sacha Boey, Josip Stanisic (Adam Aznou 82'), Jonathan Tah, Raphaël Guerreiro (Dayot Upamecano 61') - Michael Olise (Lennart Karl 46'), Joshua Kimmich, Thomas Müller, Aleksandar Pavlovic, Kingsley Coman (Serge Gnabry 46') - Harry Kane (Jamal Musiala 61'). Técnico: Vincent Kompany.

Auckland City: Conor Tracey - Regont Murati, Nikko Boxall, Michael Den Heijer (Alfie Rogers 82), Adam Mitchell, Nathan Lobo (Jerson Lagos Giraldo 66') - David Yoo (Ryan De Vries 71'), Mario Ilich (cap), Gerard Garriga Gibert (Tong Zhou 66'), Dylan Manickum (Angus Kilkolly 71') - Myer Bevan. Técnico: Ivan Vicelich.

Árbitro: Issa Sy (SEN)