Bayern atropela Auckland City por 10 a 0 com hat-trick de Musiala na estreia no Mundial de Clubes

Primeiro tempo terminou com 6 a o para os alemães. Paul ELLIS / AFP

O Bayern de Munique não tomou conhecimento do Auckland City e estreou com ampla goleada no Mundial de Clubes, neste domingo (15). A equipe alemã venceu os neozelandes por 10 a 0, em jogo válido pela primeira rodada do Grupo C.

Os gols da partida foram marcados por: Coman (2x), Boey, Olise (2x), Müller (2x), Musiala (3x).

As duas equipes voltam a campo na sexta-feira (20). Às 13h, o Auckland City encara o Benfica. Já o Bayern, às 22h, enfrenta o Bocas Juniors.

Atropelo alemão

A primeira grande chance veio aos quatro minutos: em cabeçada de Coman, Tracey fez uma defesaça, espalmando para a linha de fundo. O lance gerou o escanteio que terminou com o primeiro gol do Mundial, do próprio Coman, de cabeça.

Logo na sequência, Boey ampliou. Aos 21 minutos minutos, já estava 4 a 0 — Olise marcou o terceiro e Coman, novamente, o quarto. Ainda no primeiro tempo, com os neozelandes, sem passar do meio do campo, saíram mais dois gols: Müller e Olise completaram o 6 a 0 na etapa inicial.

No segundo tempo, a bola entrou nas redes do Auckland City mais quatro vezes. Mesmo com o primeiro gol saindo apenas aos 16 minutos da etapa final, Musiala marcou seu hat-trick, com um dos gols sendo de pênalti.

Em clima de despedida do Bayern no Mundial, vivendo seu últimos jogos pela equipe, Muller fechou a goleada alemã em 10 a 0.

Mundial de Clubes — 1ª rodada — 15/6/2025

Bayern de Munique (10)

Neuer; Boey, Tah, Stanisic (Aznou, 36'/2ºT), Raphaël Guerreiro (Upamecano, 16'/2ºT); Kimmich, Pavlovic, Olise (Karl, INT), Thomas Müller, Coman (Gnabry, INT); Harry Kane (Musiala, 16'/2°T). Técnico: Vicent Kompany.

Auckland City (0)

Tracey; Muati, Mitchell, Boxall e Nathan Lobo (Lago, 20'/2ºT); Ilich, Garriga (Zhou, 20'/2ºT) e Den Heijer (Rogers, 26'/2ºT); Manickum (De Vries, 25'/2ºT), David Yoo (Kilkolly 25'/2ºT) e Bevan. Técnico: Paul Posa.

GOLS : Coman (B) aos 6 e aos 21, Boey (B), aos 18, Olise (B), aos 20 e aos 48 e Müller (B), aos 48 minutos do 1º tempo; Müller (B), aos 44, e Musiala (B), aos 22, aos 28 e aos 39 minutos do segundo tempo;

ARBITRAGEM : Issa Sy, auxiliado por Djibril Camara e Nouha Bangour (trio senegalês). VAR: Mahmoud Ashour (Egito);

: Issa Sy, auxiliado por Djibril Camara e Nouha Bangour (trio senegalês). VAR: Mahmoud Ashour (Egito); LOCAL: TQL Stadium, em Cincinnati, nos Estados Unidos.