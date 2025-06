Basket Osasco vence o Cruzeiro e é campeão da Liga Ouro 2025

Em um final de jogo emocionante, o Basket Osasco escreveu um capítulo histórico ao conquistar o título da Liga Ouro 2025 com uma virada espetacular na série decisiva contra o Cruzeiro Basquete . Após estar perdendo por 2 a 0 na melhor de cinco, o time paulista faturou três vitórias consecutivas para ficar com o troféu de campeão e ter chance de pleitear uma vaga na próxima edição do NBB .

Osasco empatou a disputa e foi para o quinto jogo precisando quebrar a invencibilidade dos mineiros em casa . Com 100% de aproveitamento nos nove jogos anteriores, o Cruzeiro apostava no fator local para garantir o inédito título.

Destaques e MVP

— Estou feliz demais com essa final, sabíamos que seria um jogo difícil e que precisávamos vir para cá buscar uma vitória, viemos para o tudo ou nada, e foi o que fizemos. Feliz demais com essa conquista e vamos em busca de mais, muito mais — comentou o jogador de 24 anos.

Basket Osasco contou ainda com bom desempenho do armador Jeanzinho, que terminou o jogo como o maior pontuador do jogo com 19 pontos. Eleito MVP da temporada regular e das Finais, o estadunidense Anthony Harris também se destacou com 16 pontos, cinco rebotes, quatro assistências e quatro recuperações de bola.