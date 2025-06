Barcelona confirma que voltará a jogar no Camp Nou no dia 10 de agosto

A direção do Barcelona oficializou nesta quarta-feira que o time voltará a jogar em seu tradicional estádio no dia 10 de agosto. O reformado Camp Nou vai receber o Troféu Joan Gamper, partida amistosa que costuma dar o pontapé inicial da temporada da equipe catalã.

O retorno de Lamine Yamal e companhia ao estádio encontrará um Camp Nou parcialmente pronto. A reforma, que começou há dois anos, ainda está em processo de execução. E somente parte das arquibancadas será liberada para a torcida.

De acordo com o clube, ainda estão em processo de conclusão "a construção da nova terceira arquibancada, o duplo anel VIP, a instalação da cobertura, assim como a adaptação final de alguns espaços interiores e a urbanização exterior do entorno do estádio".

O time catalão vinha jogando no estádio Olímpico de Montjuic, também em Barcelona. Nesta casa temporária, a equipe do técnico Hansi Flick faturou o título do Campeonato Espanhol e da Copa do Rei e alcançou a semifinal da Liga dos Campeões na última temporada europeia.

A longa reforma do Camp Nou contou com atraso na entrega. A previsão inicial era de que o estádio estivesse em condições de sediar jogos, mesmo com abertura parcial, em novembro de 2024. Em fevereiro deste ano, uma nova estimativa foi feita, de retorno até o fim da última temporada, com perspectiva de receber até 60 mil torcedores. Mas essa previsão também não foi atingida.

As obras pretendem alcançar objetivo ambicioso do clube catalão: ter o estádio com a maior capacidade da Europa. Assim, a previsão é de que o renovado Camp Nou possa receber 105 mil torcedores. A capacidade anterior já se destacava no continente, com 99.354 assentos.

Em fevereiro deste ano, ao fazer a segunda previsão sobre entrega (não cumprida), o clube informou que a reforma deve se estender ao longo da próxima temporada, para instalação de uma cobertura total para o estádio até junho do ano que vem.