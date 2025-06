Barcelona anuncia contratação do goleiro Joan García, do Espanyol

O Barcelona anunciou nesta quarta-feira (18) a contratação do goleiro Joan García, que estava no Espanyol, depois de pagar cláusula de rescisão de 26,34 milhões de euros (R$ 166,37 milhões na cotação atual).

García é o primeiro reforço da equipe 'blaugrana' para a próxima temporada, a segunda com o técnico alemão Hansi Flick, que em um ano de clube conquistou o Campeonato Espanhol a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha.

Poucas horas antes do anúncio do Barça, o goleiro de 24 anos se despediu dos torcedores do Espanyol em um vídeo publicado nas redes sociais, no qual não revelou seu destino, mas deu algumas pistas.

Com a chegada de García, o Barcelona passa a ter quatro goleiros do elenco, além do alemão Marc-André Ter Stegen, do polonês Wojciech Szczesny e do espanhol Iñaki Peña.