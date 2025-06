Barbeiro cruza e professor marca: como foi o único gol do Auckland City no Mundial de Clubes

Gray (D) fez o gol do empate diante do Boca Juniors, o único marcado pelo Auckland no Mundial.

Único time amador no Mundial de Clubes , o Auckland City resistiu à pressão do Boca Juniors e conseguiu um empate em 1 a 1 contra os argentinos na última rodada da fase de grupos.

Antes do cabeceio de Gray, o escanteio foi cobrado por Jerson Lagos, que jogou na ala esquerda. Na primeira rodada, ele entrou no segundo tempo. Já no segundo confronto, o atleta esteve em campo durante os 90 minutos, assim como no empate contra o Boca Juniors. O jogador concilia o esporte com a profissão de barbeiro.