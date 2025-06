Bárbara Santos, Geovanna Santos e Maria Alexandre dominam o Brasileiro de Ginástica Rítmica

Geovanna Santos (E), Bárbara Santos (C) e Ana Luisa Neiva (D), o pódio do individual geral.

Bárbara foi a campeã do individual geral com 113,450. A atletas finalista olímpica em Paris-2024, que defende o Clube Agir (PR) superou Geovanna Santos (Incesp-ES), que terminou com 105,305 e ficou com a prata, e Ana Luísa Neiva (Escola de Campeãs-ES), que somou 104,200 para garantir o bronze.