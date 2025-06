Autor do gol do empate, Maurício exalta partida do Palmeiras contra o Inter Miami: "Mostramos nossa identidade"

Maurício entrou na etapa final e fez o gol que garantiu o empate ao Palmeiras. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Na partida em que confirmou a primeira posição do Grupo A do Mundial de Clubes, o Palmeiras saiu perdendo por 2 a 0, mas buscou o empate na noite desta segunda-feira (23). A reação ocorreu na segunda etapa e contou com importante participação de Mauricio, ex-Inter.

Autor do gol do empate, o meia avaliou a partida como complicada. Mesmo assim, reforçou a capacidade do time de buscar o resultado.

— Complicado, é algo que a gente não quer passar. Tivemos uma desatenção no primeiro tempo e uma pena o Murilo ter se machucado. Mostramos nossa identidade, mesmo tomando gol e saindo atrás — destacou o jogador.

Um dia antes de ser decisivo na classificação do Palmeiras, no domingo (22), Mauricio estava de aniversário. Outra curiosidade é que o jogador finalizou a bola de primeira com a perna direita, sendo que é canhoto.

— A rapaziada sempre fala que canhoto não consegue chutar bem com a direita, mas fui abençoado de acertar — respondeu o jogador em tom bem-humorado.

Confronto brasileiro nas oitavas

Neste sábado (28), às 13h, o Palmeiras volta a campo e terá pela frente o Botafogo nas oitavas de final da competição. Segundo Mauricio, não é possível escolher adversários na competição, já que o torneio possui grandes equipes do futebol mundial. Ele reforçou a dificuldade do próximo jogo e elogiou o rival.