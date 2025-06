Auckland City deixa Mundial de Clubes com R$ 25,24 milhões após empate com Boca Juniors

Jogadores do Auckland City comemoram o único gol marcado na competição. Alex Grimm / Getty Images North America

O Auckland City deixa o Mundial de Clubes com um ponto conquistado, no empate em 1 a 1 com o Boca Juniors, nesta terça-feira (24). Os argentinos ainda tinham remotas chances de classificação para as oitavas. Entretanto, após a partida ter sido interrompida em função do weather delay, o jogo foi retomado apenas para "cumprir tabela".

Melhor para o time da Nova Zelândia. O clube já tinha garantido US$ 3,58 milhões (R$ 19,73 milhões) por participar do Mundial. Com o empate, o valor subiu para US$ 4,58 milhões (R$ 25,24 milhões).

A partida chegou a ser suspensa aos nove minutos do segundo tempo após um alerta climático em Nashville, no Tennessee e retomada cerca de uma hora depois. O jogo estava empatado em 1 a 1 no Estádio Geodis Park.

As paralisações são decididas com base no protocolo desenvolvido pelos Estados Unidos, com base nas recomendações do serviço de meteorologia dos EUA, que determina que, em seu programa nacional, a execução do "plano de segurança contra raios, seja cumprido sem exceções".

Melhor em campo, e atuando na área do adversário, o Boca Juniors abriu o placar aos 25 minutos. O grito de gol veio graças a uma lambança do goleiro neozelandês. Após escanteio, Di Lollo cabeceou na trave, na sobra, o goleiro Garrow se atrapalhou e jogou a bola para dentro.

A vantagem no placar diminuiu o ímpeto do Boca e o Auckland conseguiu melhorar na partida, equilibrando as ações. Merentiel ainda acertou o travessão, mas o primeiro tempo terminou com a vantagem mínima para os sul-americanos.

No segundo tempo, o improvável aconteceu. Também em jogada de bola parada, Gray testou firme, empatou o duelo e sacramentou o primeiro gol do Auckland City FC em três partidas do Mundial de Clubes.